Подведены итоги межрегионального фестиваля-конкурса творческих работ «Домашняя мастерская» в рамках реализации социального проекта «Ак калфак», который прошёл с планом работы Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой».

«Ак калфак» в переводе «Белый колпак» — это общественная организация татарских женщин, где развивается татарская и башкирская культура, традиции, лучшие качества семьи. В современном мире очень важно воспитать умелую хозяйку, чтобы семья была крепкая, сохраняла духовный мир.

Проект осуществляется с 2018 года, в этом году впервые прошёл дистанционно. На фестиваль-конкурс «Домашняя мастерская» были разработаны мастер-классы педагогами Центра и участницами проекта «Ак калфак». 80 участников из городов Урай, Советский, Нягань, Нижневаротовск, Ханты-Мансийск, Сургут, из поселков городского типа Пойковский, Излучинск, Новоаганск, из посёлка Ваховск, с деревни Вата ХМАО- Югры, из Томска и Стрежевого, из деревень Пермского края порадовали жюри своим мастерством по лепке, вышивке и шитью, бисероплетению, вязанию и создании кукол.

Самому молодому участнику 4 года, а самому старшему – 77 лет. Поступило всего 97 работ, так как один конкурсант мог участвовать в нескольких номинациях. Очень радостно было оценивать 36 детских работ. Если молодёжь этим занимается, значит язык и культура живёт.

Автор социального проекта «Ак калфак» Якшиева Ильзира Идеаловна.

Гульчачак Фатхулова

Сургут