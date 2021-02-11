В Национальном музее Республики Татарстан пройдет выставка картин Фината Набиуллина. Посетители смогут увидеть работы, которые были написаны специально к выставке и нигде ранее не представлялись: «Сак Сок», «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»), «Минареты Татарской слободы», «Сабантуй», «Встреча Аргамаков», «Лошади татарской породы» и «Вечерняя прогулка к Волге».

Презентация выставки «Из века в век» состоится 11-го февраля в 15.00 в Национальном Музее РТ. Название выставки подчеркивает связь между тематикой картин Фината Ядгаровича с историей и культурой Татарстана.

Выставка состоит из нескольких серий: исторической, посвященной культуре нашего народа, анималистической и пейзажной. Впервые будут выставляться картины, которые условно можно назвать зарисовками о культурной жизни нашего края. В исторической серии представлены картины о Волжской Булгарии и Казанском Ханстве.

Отдельного внимания заслуживают картины, посвященные лошадям, их грации, силе и красоте. Работы художника на тему лошадей были отобраны для показа во Франции на Венсенском ипподроме в рамках «Дней России в Париже» в 2003 г.

В последние годы Ф. Набиуллин увлеченно работает в пейзажной живописи. Особое место занимает величественная природа Татарстана, пейзажи, начатые еще с пленеров в Биляре. Проникновенное восприятие природы заложено в работе «Вечерняя прогулка», раскрывающей лирико-романтическое видение художника. Особого внимания заслуживает работа «Сентябрьское утро» зелено-бирюзовая, сине-голубая и золотая гамма красок которой наполняет ее яркими звуками жизни и поэтической красотой.