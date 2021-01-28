К 115-летию Мусы Джалиля стартует онлайн-флешмоб на языках разных народов

Музей-квартира Мусы Джалиля запускает онлайн-флешмоб «Моабитская тетрадь: поэзия правды и страсти», посвящённый 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля и Году родных языков и народного единства в Татарстане.

Для участия в акции необходимо записать видеоролик с прочтением любимого стихотворения из Моабитского цикла Мусы Джалиля на родном языке (на сегодняшний день стихи звучат на 56 языках народов мира) и отправить до мая этого года по адресу muzjalil@mail.ru.

Также необходимым условием является публикация видео в социальных сетях с указанием аккаунта Музей-квартиры Мусы Джалиля и следующих хэштегов:

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