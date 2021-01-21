К первому татарскому онлайн-медресе подключились 2500 «шакирдов».

В течение первых суток после запуска к первому татарскому онлайн-медресе, которое было презентовано вчера в ДУМ РТ, подключились 2500 «шакирдов». 27% из них – в возрасте от 25-34 лет, 20% — 35-44 лет, 29% — старше 55 лет. Таким образом, около половины всех зарегистрированных пользователей на образовательной платформе medrese.tatar составляют татарские соотечественники молодого и среднего возраста. Примечателен также гендерный состав «шакирдов»: несмотря на то, что женщины продемонстрировали большую активность в получении знаний, доля мужчин среди зарегистрированных учащихся тоже довольно значительна – более 40%.

Что касается регионов, то получить знания в онлайн-медресе более всего изъявили татарстанцы – всего 1342 человека. Кроме них, активными оказались татарские соотечественники из Москвы, Башкортостана, Свердловской, Самарской, Ульяновской областей. Из остальных регионов пользователей зарегистрировано по 10-13 человек.

ДУМ РТ и Издательский дом «Хузур» приветствуют всех единоверцев-соотечественников, прошедших регистрацию на сайте первого татарского онлайн-медресе, и желает им успехов в учебе!

dumrt.ru