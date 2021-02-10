Камиль хазрат Самигуллин встретился с муфтием ХМАО

В 27-й день месяца джумада аль-ахир (9 февраля), резиденцию ДУМ РТ посетил почетный гость — муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хазрат Саматов. В ходе рабочей встречи главы мусульман обсудили основные направления развития ислама в своих регионах, задачи мусульманских деятелей и уммы, общие проблемы, которые стоят перед региональными муфтиятами. Также Тагир хазрат выразил благодарность муфтию за подаренные ДУМ РТ переводы смыслов Куръана на татарский язык «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». 500 экземпляров книг передали татарским соотечественникам, национальным и мусульманским религиозным организациям ХМАО.

Кроме того, Тагир хазрат Саматов высказал предложение о сотрудничестве с издательским домом «Хозур» ДУМ РТ, выразил пожелание об издании книги с молитвами на каждый день и поделился текущими результатами работы по строительству мечетей и планами муфтията ХМАО.

dumrt.ru