tatruen
Главная / Новости / Камиль хазрат Самигуллин встретился  с полномочным представителем РТ в Казахстане Денисом Валеевым
Камиль хазрат Самигуллин встретился  с полномочным представителем РТ в Казахстане Денисом Валеевым

Камиль хазрат Самигуллин встретился  с полномочным представителем РТ в Казахстане Денисом Валеевым

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 22.12.2020 0 29

Сегодня, в 7-ой день месяца джумада аль-уля (22 декабря), в резиденции ДУМ РТ муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился  с полномочным представителем РТ в Казахстане Денисом Валеевым.

На встрече речь шла об укреплении связей между двумя братскими республиками по развитию исламского просвещения. В частности, уважаемый гость обратился к муфтию с просьбой рассмотреть возможность привлечения в Республику Казахстан специалистов по теологии и шариату из Казани. Камиль хазрат поддержал данную инициативу и предложил привлекать в Казахстан татарстанских специалистов для проведения различных курсов повышения квалификации, чтения лекций, встреч с молодежью, участия в форумах и конференциях.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.