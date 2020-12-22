Сегодня, в 7-ой день месяца джумада аль-уля (22 декабря), в резиденции ДУМ РТ муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с полномочным представителем РТ в Казахстане Денисом Валеевым.

На встрече речь шла об укреплении связей между двумя братскими республиками по развитию исламского просвещения. В частности, уважаемый гость обратился к муфтию с просьбой рассмотреть возможность привлечения в Республику Казахстан специалистов по теологии и шариату из Казани. Камиль хазрат поддержал данную инициативу и предложил привлекать в Казахстан татарстанских специалистов для проведения различных курсов повышения квалификации, чтения лекций, встреч с молодежью, участия в форумах и конференциях.

dumrt.ru