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Камиль хазрат Самигуллин встретился с Ренатом Валиуллиным в резиденции ДУМ РТ

Камиль хазрат Самигуллин встретился с Ренатом Валиуллиным в резиденции ДУМ РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 25.12.2020 0 5

Сегодня, в 10-й день месяца джумада аль-уля (25 декабря), резиденцию ДУМ РТ посетил постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Почетного гостя встретил глава мусульман РТ.

В ходе встречи руководители обсудили программу празднования 1100-летия принятия Ислама и возможность проведения в честь этого события мероприятий в Казани и Петербурге. Ренат Накифович поделился мыслями об организации в Санкт-Петербурге презентации переводов смыслов Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”. Также обсудили вопрос использования старинных татарских книг, хранящихся в Санкт-Петербурге. В завершение встречи Камиль хазрат подарил гостю книгу “Алты бармак”, подготовленную издательством “Хузур” ДУМ РТ.

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