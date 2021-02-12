Камиль хазрат Самигуллин встретился с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым

Сегодня, в 29-й день месяца джумадаль-ахир (11 февраля), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей России Игорем Бариновым. Во встрече приняли участие также руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, советник муфтия по информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин и др.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин ознакомил гостей с разноплановой деятельностью ДУМ РТ и рассказал о последних достижениях в области корановедения и исламского образования. Живой интерес руководителей вызвали проекты мусульманского call-центра «Даруль-ифта», а также молодежная политика и благотворительная деятельность ДУМ РТ. Муфтий хазрат также продемонстрировал Игорю Вячеславовичу интернет-проекты, в частности, бесплатные мобильные приложения смысловых переводов Корана на татарском и русском языках и первое татарское онлайн-медресе. Высоко оценив эти проекты, глава ФАДН отметил, что важность освоения сети интернет в просвещении молодой части населения. Уникальные проекты ИД «Хузур» ДУМ РТ по радио и телевещанию также нашли у Игоря Баринова положительный отклик.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы о предстоящей Всероссийской переписи населения, о развитии Болгарской исламской академии, об ответственности за издание фетв. Была подчеркнута особая роль ДУМ РТ в этих вопросах.

dumrt.ru