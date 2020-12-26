Казань примет Кубок России по корэш

С 25 по 27 декабря во дворце единоборств «Ак Барс» города Казани состоится финальный этап Кубка России по поясной борьбе корэш. На церемонии открытия соревнований 26 декабря в 18:00 состоится презентация возрождаемого боевого искусства тюркский народов «Кара Каплан» при участии лауреата театральной премии «Золотая маска», хореографа Нурбека Батуллина и творческой группы театральной площадки «MON».

В Кубке России по поясной борьбе корэш принимают участие сильнейшие сборные команды, отобранные на основе итогового рейтинга Федерации корэш России в который вошли команды из 22 регионов. В матчевых встречах в Казани сойдутся сборные Москвы, республики Башкортостан и республики Татарстан. Спортсмены будут соревноваться в девяти весовых категориях.

minsport.tatarstan.ru