tatruen
Главная / Новости / Казань примет Кубок России по корэш
Казань примет Кубок России по корэш

Казань примет Кубок России по корэш

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 26.12.2020 0 1

С 25 по 27 декабря во дворце единоборств «Ак Барс» города Казани состоится финальный этап Кубка России по поясной борьбе корэш. На церемонии открытия соревнований 26 декабря в 18:00 состоится презентация возрождаемого боевого искусства тюркский народов «Кара Каплан» при участии лауреата театральной премии «Золотая маска», хореографа Нурбека Батуллина и творческой группы театральной площадки «MON».

В Кубке России по поясной борьбе корэш принимают участие сильнейшие сборные команды, отобранные на основе итогового рейтинга Федерации корэш России в который вошли команды из 22 регионов. В матчевых встречах в Казани сойдутся сборные Москвы, республики Башкортостан и республики Татарстан. Спортсмены будут соревноваться в девяти весовых категориях. 

minsport.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.