Казань вновь в авангарде

В столице Татарстана 25 декабря 2020 года открывается выставка «Возвращение шедевров ГМИИ РТ из Третьяковской галереи. От Рериха до Кандинского» из собрания республиканского Государственного музея изобразительного искусства.

Коллекция вернулась с выставки в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Событие было приурочено к 100-летию ТАССР. Выставка, на которой было представлено 48 полотен, была с огромным интересом встречена столичной аудиторией. Коллекция искусства эпохи модерна и авангарда в музее изобразительного искусства в Казани начала формироваться в 1920-е годы, в период образования и становления Татарской автономной советской социалистической республики. Сейчас это одна из самых известных и полных коллекций искусства начала ХХ века в России. Казанское собрание полотен иллюстрирует почти всю историю развития русского модерна и авангарда, начиная с творчества М. Врубеля и В. Борисова-Мусатова, до новейших течений европейского и русского искусства – символизма, кубизма, футуризма, примитивизма, абстракционизма. В коллекцию входят работы Н. Рериха, В. Кандинского, Н. Гончаровой, А. Родченко, П. Кончаловского, А. Лентулова, В. Степановой, Д. Бурлюка, И. Машкова, А. Куприна, Р. Фалька, М. Ларионова и других художников. Казанские зрители смогут увидеть эти шедевры в новом пространстве залов Галереи современного искусства.

Для справки:

Казанский научно-промышленный музей, основанный в 1894 году, был реорганизован сначала в Казанский губернский музей (1919), затем в Центральный музей Татарской АССР (1920). Всероссийская коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины передали художественному отделу центрального музея ТАССР целый ряд произведений ведущих русских художников, представляющих, в первую очередь, новейшие художественные течения. Это было частью грандиозного плана Отдела ИЗО Наркомпроса по созданию в стране музеев живописной культуры – первых в мировой художественной практике музеев современного искусства. В Казани, как и в целом по стране (за исключением Москвы), специальный музей создан не был, поступления влились в состав уже существующего и функционирующего музея. Так началось формирование коллекции музея. Сегодня в его экспозиции представлены произведения разных направлений и стилей 1900-х годов – «Мира искусства», «Союза русских художников», «Бубнового валета», «Голубой розы».

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