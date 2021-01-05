Казанская консерватория отметит 110-летие Назиба Жиганова

Казанская государственная консерватория готовит торжественный вечер к 110-летнему юбилею своего основателя и первого ректора Назиба Гаязовича Жиганова. Мероприятие состоится 15 января – в день рождения выдающегося татарского композитора, чье имя консерватория носит вот уже 20 лет.

Публике будут продемонстрированы архивные видеокадры из жизни и консерваторских будней Жиганова, с приветственным словом выступит последователь Назиба Жиганова, нынешний ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин.

В этот вечер на сцене Государственного Большого концертного зала имени С.Сайдашева будут исполнены известные сочинения Назиба Жиганова: Сюита на татарские темы, фрагменты из опер «Тюляк», «Джалиль», «Намус», «Алтынчач», балета «Нжери», кантата «Республика моя».

В концертной программе задействованы симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, хоровые коллективы Средней специальной музыкальной школы и ДМШ №4, а также солисты – выпускники и студенты вуза, певцы Айгуль Гардисламова, Сюмбель Киямова, Диляра Тухватуллина, Валентина Строганова, Ильгиз Мухутдинов, Ильдар Рахимов, Бао Веньцзе, Алексей Чайников и учащаяся школы-десятилетки, скрипачка Елизавета Маковская. За дирижерский пульт встанет Евгений Афанасьев. Программу представят Юлия Семенова и Идель Киямов.

Запись торжественного вечера организаторы планируют опубликовать на официальном сайте и в социальных сетях Казанской консерватории.

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