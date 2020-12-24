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Каждый четверг в Екатеринбурге проходят уроки по татарскому языку для начинающих

Каждый четверг в Екатеринбурге проходят уроки по татарскому языку для начинающих

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 24.12.2020 0 27

В Екатеринбурге продолжаются занятия по татарскому языку для начинающих. Занятия проходят каждый четверг в 19:00 часов в Постоянном Представительстве Республики Татарстан по адресу: ул. Сакко и Ванцетти 24.

Занятия ведёт преподаватель Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета Лейсан Хабировна Шаяхметова, автор книги «Татарский язык для начинающих. Интенсивный курс».

Курсы бесплатные.

По всем вопросам следует обратиться в Постпредство РТ в СО.

Телефон для связи: +7 (343) 371-43-19

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