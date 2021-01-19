«Книга», которую можно слушать: Рустам Минниханов анонсировал запуск нового радио

Новое национальное радио начало вещание в Казани. Радиостанция «Китап» рассчитана на любителей национальной музыки и татарской художественной литературы. О запуске проекта написал Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей страничке в Instagram.

«Друзья, есть радостная весть! „Китап“ (книга — тат.) теперь можно не только прочитать, но и послушать», — написал Минниханов.

Радиостанция «Китап» — новый проект АО «Татмедиа», который реализован по инициативе Президента Татарстана. Это музыкальное, культурно-просветительское радио, в эфире которого транслируются песни и музыкальные произведения, отвечающие национальным принципам мелодичности, шлягерности. Это знакомые и близкие всем с детства народные мелодии и произведения, ставшие классикой, в оригинальном исполнении и исполнении современных певцов.

Вся идея радио умещается в коротком выражении из семи слов: «Песни, знакомые в каждом доме, национальная мелодика и Книга». В части программного вещания подразумеваются трансляции в эфире наиболее актуальных на сегодняшний день лирических и художественных произведений. Также запланированы программы энциклопедического характера, советы, секреты из разных книг для хозяев и хозяек, юмор-сатира, крылатые выражения, исторические программы.

Вещание радиостанции также доступно в формате приложения в AppStore и Google Play. Присоединяйтесь к слушателям, включайте радиоприёмник или скачивайте приложение на свой смартфон.

Алексей Угаров

tatar-inform.ru