Книга Мустая Карима вошла в список 50 лучших изданий Ассоциации книгоиздателелей России

Книга «100 стихотворений» Мустая Карима издательства «Инеш» вошла в список «50 лучших региональных изданий» по итогам конкурса «Лучшие книги 2019 года» Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ).

В книге «100 стихотворений» собраны лучшие стихи Мустая Карима. Тираж издания — 3000 экземпляров, объём — 150 страниц.

Юбилейные издания Мустая Карима «100 стихотворений» и «Радость нашего дома» выпущены к 100-летию народного поэта Башкортостана в рамках масштабной акции Фонда имени Мустая Карима при поддержке издательства «Инеш».

Новые высококачественные издания с февраля 2020 года доступны читателям более чем в 40 розничных торговых точках: книжной сети «Планета», книжных магазинах «Эдвис», детских магазинах «Юные таланты Башкортостана», магазине «Знания», издательстве «Белая река», розничных магазинах издательств «Китап», «БашАкадемКнига», «А-Книга», в Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима.

bashinform.ru