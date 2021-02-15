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Конгресс татар Челябинской области проводит конкурс бабушек – «Супер Әби»

Конгресс татар Челябинской области проводит конкурс бабушек – «Супер Әби»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.02.2021 0 1

Дорогие бабушки! Рукодельницы, артистки, хозяйки, мастерицы и просто красавицы!  Вас ждет увлекательное творческое путешествие с возможностью проявить свои таланты, мудрость и поделиться бесценным опытом. Возраст не имеет никакого значения, если Вы молоды душой, активны и полны энергии!

Официальная электронная почта конкурса: [email protected]

Конгресс татар Челябинской области также приглашает юношей и девушек в возрасте 17 лет и старше в Театр татарской национальной моды.

Всю интересующую информацию о проектах можно узнать по телефону 8 (351) 729-32-78.

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