Конгресс татар собрал друзей

Политики и бизнесмены, артисты, музыканты и художники, краеведы, общественные деятели, рядовые троичане ещё крепче подружились и объединились вокруг общей идеи — возрождения национальных традиций.

29 января в Троицке состоялась деловая и культурная встреча троичан с представителями Национального Совета Всемирного конгресса татар.

В минувшую пятницу гостеприимный Троицк посетили заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, депутат областного Законодательного Собрания, председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова, областной Министр культуры Алексей Бетехтин и представители татарских общественных организаций Южного Урала.

В ходе рабочей части визита были подведены итоги работы общественных организаций, намечены планы на будущее.

— Каждый раз, приезжая в Троицк, я чувствую, как по другому начинает биться моё сердце, потому что Троицк живёт в моей памяти всегда. Огромные слова благодарности администрации города, всем троичанам за такой тёплый приём, — делится настроением председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.

Культурная программа была разнообразна и насыщена. Участники многочисленной делегации ближе познакомились с архитектурными и духовными достопримечательностями, культурными историческими памятниками города.

Гости посетили Троицкий краеведческий музей, «Медресе Расулия», особняк и пассаж Яушевых, библиотеку татарской и башкирской литературы им. Габдуллы Тукая, возложили цветы к мемориальной доске в честь уроженца Троицка, разведчика Исхака Ахмерова, почтили память выдающегося духовного просветителя Зайнуллы Расулева.

В старейшей библиотеке нашего региона гостей познакомили с её историей и рассказали о развитии очага национальной культуры. В дар хранители народных традиций получили новую книгу Александра Чайчицы «Купцы Яушевы. Семейная история», в ней отражены результаты исследований и истории татарской купеческой династии Яушевых.

— Известные троицкие поэты, духовные просветители, купцы — это национальное достояние и гордость нашего народа. Надеюсь, с приездом такой авторитетной делегации будут осуществлены все намеченные планы, связанные с возрождением уникальных исторических объектов, укреплением народных традиций. Хочется отметить, что жители Троицка, независимо от национальности, очень бережно относятся к своей истории, живут в мире и согласии, и это очень радует и вдохновляет, — рассказывает председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.

При посещении знаменитого пассажа гости высказали ряд деловых предложений, связанных с возрождением исторического объекта.

— Здание пассажа впечатляет своими просторными залами, этажами, думаю, здесь идеально подойдёт универсальное использование этого здания как культурного, так и делового назначения. Открыть здесь Центр предпринимательства с грамотным, правильным сочетанием культурных площадок, например, выставочными, концертными залами, с деловыми офисами. Создать всё то, что ещё даст надежду на возрождение и дальнейшую надёжную эксплуатацию этого внушительного по своим размерам здания, — считает, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Если раньше в величественном пассаже были лифты, соединяющие высокие этажи, били фонтаны, в здании было электричество и тепло, смотровые площадки. Неужели в 21 веке, веке новейших технологий строительства, нет возможности возродить легендарный пассаж?», — недоумевали гости.

В краеведческом музее гости стали участниками торжественного открытия выставки магнитогорского скульптора, члена Союза художников России Назира Гайфуллина. Автор выставки представил зрителям живопись, графику и скульптуру из дерева, мрамора, шамота, тонированного гипса.

На картинах изображены рассветы и закаты, весна и лето, материнская любовь и женская нежность, сочные и яркие дары природы, отражена божественная красота мечетей, колорит национальных костюмов и образов.

Посетители персональной выставки задержали свой взгляд на работах «Древнебулгарский ювелир», «Лесничий», «Нежность», «Утямыш-Александр», «Обманутый Шурале».

Привлекли внимание зрителей и душевные произведения: «Азан прозвучал», «Священная книга», «Дождь прошёл», «Праздник», «Молящиеся». В живописи мастера есть и привлекательные портреты, например, «Зайтуна Мавлюдова», «Сажида тётя Габдуллы Тука», «Девочка с кошкой», «Мудрец», «Скрипач», композиция «Ходжа Насретдин».

За талант и призвание, любовь к народным традициям председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев наградил скульптора и художника Назира Гайфуллина памятным знаком.

Тёплая дружеская встреча продолжилась в городском Доме культуры. Звонкими и лирическими песнями именитых гостей встречали местные артисты. Чередовались приветственные слова троичан и гостей города, прошла торжественная церемония награждения.

Со сцены некоторые гости говорили исключительно на родном татарском языке, переводить их выступление на русский язык нам помог работник ГДК Данияр Клысов.

— Сегодня надо проводить более востребованные в современном формате мероприятия и для татар, и для башкир в библиотеках, на концертных площадках, на городских праздниках. Самое главное, чтобы это было для людей, а не для отчётности на бумаге. Финансово мы готовы поддержать все троицкие начинания, образовательные и культурные проекты, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях, выделить средства на костюмы для танцевальных и вокальных ансамблей, для приобретения литературы и так далее. И ещё. Мы непременно выберем город в Татарстане, который станет для Троицка городом для сотрудничества, городом для дружеских связей, взаимного обмена историей, национальной культурой и вековых традиций, — обратился к участникам торжества председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

— В нашем городе всегда рады гостям. Корни троицких татар растут из корней Татарстана. Именно оттуда ещё задолго до революции наши предки приехали в Троицк, обжили этот город. Из Татарстана наши культура, обычаи, язык, на этих традициях воспитано уже не одно поколение, даже наша национальная кухня, она близка к казанской. Сегодня наш город очень многонациональный, и все народы живут в мире и дружбе, — говорит Равиль Абдрашитов.

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар вручил Благодарственные письма и медали активным общественным деятелям Троицка.

От областного Министерства культуры ряду троичан вручили Благодарственные письма за весомый вклад в организацию и проведение I Международной 9 Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

— В Троицке мы успешно проводим масштабные областные и всероссийские мероприятия, при поддержке областного руководства, местной администрации и в целом троичан нам очень комфортно работать в вашем городе, — подчеркнул в своём приветственном слове областной Министр культуры Алексей Бетехтин.

Добрые и нежные песни на татарском языке в этот дружеский день пели все: и именитые троицкие артисты, и зрители.

Национальные песни исполнили Фарит Якупов, Гульнара Нажимова, знакомые лирические мелодии с удовольствием подхватили Лена Колесникова, Василь Шайхразиев, Равиль Абдрашитов, Рауф Гизатуллин, Равиль Хуснутдинов и многие, многие участники праздничного концерта.

«Рэхим итегез», «Рахмат бик зур!», — то и дело слышалось в зрительно зале. В финале троицкой встречи по доброй татарской традиции все дружно исполнили песню «Родной язык — Туган тел».

ОЛЕГ СОЙНОВ

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