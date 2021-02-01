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Конгресс татар собрал друзей

Конгресс татар собрал друзей

в Новости, СМИ о нас, Слайдер, Соотечественники, 01.02.2021 0 2

Политики и бизнесмены, артисты, музыканты и художники, краеведы, общественные деятели, рядовые троичане ещё крепче подружились и объединились вокруг общей идеи — возрождения национальных традиций.

29 января в Троицке состоялась деловая и культурная встреча троичан с представителями Национального Совета Всемирного конгресса татар.

В минувшую пятницу гостеприимный Троицк посетили заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, депутат областного Законодательного Собрания, председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова, областной Министр культуры Алексей Бетехтин и представители татарских общественных организаций Южного Урала.

В ходе рабочей части визита были подведены итоги работы общественных организаций, намечены планы на будущее.

Каждый раз, приезжая в Троицк, я чувствую, как по другому начинает биться моё сердце, потому что Троицк живёт в моей памяти всегда. Огромные слова благодарности администрации города, всем троичанам за такой тёплый приём, — делится настроением председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.

Культурная программа была разнообразна и насыщена. Участники многочисленной делегации ближе познакомились с архитектурными и духовными достопримечательностями, культурными историческими памятниками города.

Гости посетили Троицкий краеведческий музей, «Медресе Расулия», особняк и пассаж Яушевых, библиотеку татарской и башкирской литературы им. Габдуллы Тукая, возложили цветы к мемориальной доске в честь уроженца Троицка, разведчика Исхака Ахмерова, почтили память выдающегося духовного просветителя Зайнуллы Расулева.

В старейшей библиотеке нашего региона гостей познакомили с её историей и рассказали о развитии очага национальной культуры. В дар хранители народных традиций получили новую книгу Александра Чайчицы «Купцы Яушевы. Семейная история», в ней отражены результаты исследований и истории татарской купеческой династии Яушевых.

Известные троицкие поэты, духовные просветители, купцы — это национальное достояние и гордость нашего народа. Надеюсь, с приездом такой авторитетной делегации будут осуществлены все намеченные планы, связанные с возрождением уникальных исторических объектов, укреплением народных традиций. Хочется отметить, что жители Троицка, независимо от национальности, очень бережно относятся к своей истории, живут в мире и согласии, и это очень радует и вдохновляет, — рассказывает председатель общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» Лена Колесникова.

При посещении знаменитого пассажа гости высказали ряд деловых предложений, связанных с возрождением исторического объекта.

Здание пассажа впечатляет своими просторными залами, этажами, думаю, здесь идеально подойдёт универсальное использование этого здания как культурного, так и делового назначения. Открыть здесь Центр предпринимательства с грамотным, правильным сочетанием культурных площадок, например, выставочными, концертными залами, с деловыми офисами. Создать всё то, что ещё даст надежду на возрождение и дальнейшую надёжную эксплуатацию этого внушительного по своим размерам здания, — считает, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Если раньше в величественном пассаже были лифты, соединяющие высокие этажи, били фонтаны, в здании было электричество и тепло, смотровые площадки. Неужели в 21 веке, веке новейших технологий строительства, нет возможности возродить легендарный пассаж?», — недоумевали гости.

В краеведческом музее гости стали участниками торжественного открытия выставки магнитогорского скульптора, члена Союза художников России Назира Гайфуллина. Автор выставки представил зрителям живопись, графику и скульптуру из дерева, мрамора, шамота, тонированного гипса.

На картинах изображены рассветы и закаты, весна и лето, материнская любовь и женская нежность, сочные и яркие дары природы, отражена божественная красота мечетей, колорит национальных костюмов и образов.

Посетители персональной выставки задержали свой взгляд на работах «Древнебулгарский ювелир», «Лесничий», «Нежность», «Утямыш-Александр», «Обманутый Шурале».

Привлекли внимание зрителей и душевные произведения: «Азан прозвучал», «Священная книга», «Дождь прошёл», «Праздник», «Молящиеся». В живописи мастера есть и привлекательные портреты, например, «Зайтуна Мавлюдова», «Сажида тётя Габдуллы Тука», «Девочка с кошкой», «Мудрец», «Скрипач», композиция «Ходжа Насретдин».

За талант и призвание, любовь к народным традициям председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев наградил скульптора и художника Назира Гайфуллина памятным знаком.

Тёплая дружеская встреча продолжилась в городском Доме культуры. Звонкими и лирическими песнями именитых гостей встречали местные артисты. Чередовались приветственные слова троичан и гостей города, прошла торжественная церемония награждения.

Со сцены некоторые гости говорили исключительно на родном татарском языке, переводить их выступление на русский язык нам помог работник ГДК Данияр Клысов.

Сегодня надо проводить более востребованные в современном формате мероприятия и для татар, и для башкир в библиотеках, на концертных площадках, на городских праздниках. Самое главное, чтобы это было для людей, а не для отчётности на бумаге. Финансово мы готовы поддержать все троицкие начинания, образовательные и культурные проекты, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях, выделить средства на костюмы для танцевальных и вокальных ансамблей, для приобретения литературы и так далее. И ещё. Мы непременно выберем город в Татарстане, который станет для Троицка городом для сотрудничества, городом для дружеских связей, взаимного обмена историей, национальной культурой и вековых традиций, — обратился к участникам торжества председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В нашем городе всегда рады гостям. Корни троицких татар растут из корней Татарстана. Именно оттуда ещё задолго до революции наши предки приехали в Троицк, обжили этот город. Из Татарстана наши культура, обычаи, язык, на этих традициях воспитано уже не одно поколение, даже наша национальная кухня, она близка к казанской. Сегодня наш город очень многонациональный, и все народы живут в мире и дружбе, — говорит Равиль Абдрашитов.

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар вручил Благодарственные письма и медали активным общественным деятелям Троицка.

От областного Министерства культуры ряду троичан вручили Благодарственные письма за весомый вклад в организацию и проведение I Международной 9 Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

В Троицке мы успешно проводим масштабные областные и всероссийские мероприятия, при поддержке областного руководства, местной администрации и в целом троичан нам очень комфортно работать в вашем городе, — подчеркнул в своём приветственном слове областной Министр культуры Алексей Бетехтин.

Добрые и нежные песни на татарском языке в этот дружеский день пели все: и именитые троицкие артисты, и зрители.

Национальные песни исполнили Фарит Якупов, Гульнара Нажимова, знакомые лирические мелодии с удовольствием подхватили Лена Колесникова, Василь Шайхразиев, Равиль Абдрашитов, Рауф Гизатуллин, Равиль Хуснутдинов и многие, многие участники праздничного концерта.

«Рэхим итегез», «Рахмат бик зур!», — то и дело слышалось в зрительно зале. В финале троицкой встречи по доброй татарской традиции все дружно исполнили песню «Родной язык — Туган тел».

ОЛЕГ СОЙНОВ
region-uu.ru

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