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Конгресс татар выразил позицию по вопросу о требовании Прокуратуры ликвидировать ВТОЦ

Конгресс татар выразил позицию по вопросу о требовании Прокуратуры ликвидировать ВТОЦ

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.01.2021 0 10

Сегодня в ходе расширенного заседания Национального совета Всемирного конгресса татар Вице-премьер РТ, председатель Нацсовета ВКТ Василь Шайхразиев высказал свое мнение о требовании прокуратуры ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

«Всетатарский общественный центр – общественная организация, работающая в течение весьма длительного исторического времени. За этот период менялись ее лидеры, существенно изменились формы и методы работы. Это важно учитывать при анализе роли и места ВТОЦ в жизни общества», — отметил Василь Шайхразиев.

«Важно, что в своей деятельности любая организация, какой бы формы она не была, должна действовать в строгом соответствии с законодательством страны. Мы живем в правовом государстве. Давать оценку, кто прав и кто виновен, может только суд, который и должен разобраться по существу в выдвигаемых обвинениях», — добавил спикер.

«Так исторически сложилось, что за немалый исторический период формы и методология работы ВТОЦ и ВКТ все больше разнятся. При этом, несмотря на разность стратегического видения и тактических подходов, у нас есть общее: это стремление сохранить и развивать родной язык, национальную культуру и народные традиции, поднимать авторитет татарской нации. Нам нужно достойно провести Год родных языков и народного единства, Всероссийскую перепись населения. В этих делах мы готовы сотрудничать со всеми конструктивно и по-деловому настроенными лицами, в какие бы организации они не входили. Наши двери открыты», — заключил председатель Нацсовета ВКТ.

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