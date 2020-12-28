Лаборатория “Новая татарская пьеса 2020” проводит чтения произведения молодых драматургов

29, 30 и 31 января в 14:00 в Малом зале Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоятся читки молодых драматургов, прошедших в четвертый этап конкурса и лаборатории “Новая татарская пьеса 2020”. Читки пройдут совместно с актерами театра Камала и под руководством театральных режиссеров.
Расписание читок:
29 январь 14.00
- Алсу Халимова «Гранатовый дом»
- Булат Минкин «Tatar trip»
- Ильмира Алетдинова «Отец»
- Рузаль Ахмадиев «Сила греха»
30 январь 14.00
- Артур Шайдулла «День отца»
- Миляуша Имамназарова «Сонный паралич»
- Радиф Кашапов «Притча о потрясающей памяти»
- Алсу Валиуллина «Летний вечер»
31 январь 14.00
- Диля Хайретдинова «Ключик нашего дома»
- Раиль Рашитов «Заживо погребённый»
- Сюмбель Гаффарова «Игра в мяч»