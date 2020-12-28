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Лаборатория “Новая татарская пьеса 2020” проводит чтения произведения молодых драматургов

Лаборатория “Новая татарская пьеса 2020” проводит чтения произведения молодых драматургов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.12.2020 0 6

29, 30 и 31 января в 14:00 в Малом зале Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала состоятся читки молодых драматургов, прошедших в четвертый этап конкурса и лаборатории “Новая татарская пьеса 2020”. Читки пройдут совместно с актерами театра Камала и под руководством театральных режиссеров.

Расписание читок:

29 январь 14.00

  1. Алсу Халимова «Гранатовый дом»
  2. Булат Минкин «Tatar trip»
  3. Ильмира Алетдинова «Отец»
  4. Рузаль Ахмадиев «Сила греха»

30 январь 14.00

  1. Артур Шайдулла «День отца»
  2. Миляуша Имамназарова «Сонный паралич»
  3. Радиф Кашапов «Притча о потрясающей памяти»
  4. Алсу Валиуллина «Летний вечер»

31 январь 14.00

  1. Диля Хайретдинова «Ключик нашего дома»
  2. Раиль Рашитов «Заживо погребённый»
  3. Сюмбель Гаффарова «Игра в мяч»
kamalteatr.ru

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