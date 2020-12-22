В рамках проекта «Яңа дулкын» певица, участница дуэта ‘LIA & BEN’ Лия Давлетьярова исполнила татарскую колыбельную в современной аранжировке. Казанская исполнительница сама написала гармонии. Вместе с музыкальным продюсером Максимом Фроловым они переосмыслили народную классику и придумали интересные аранжировки.

Основной идеей стало современное осмысление старых татарских колыбельных для родителей и детей.

Канал «Яңа дулкын» – новый уникальный проект на YouTube’е. Видео на этом канале создаются с целью ознакомления посетителей видеохостинга с талантливыми людьми.

tetyushy.ru