Лучшая из 21 композитора Америки. Как Аделя Файзуллина связала Узбекистан, Татарстан и США

Washington Post выпустила статью «21 для 21-го: композиторы и исполнители, которые звучат как завтрашний день». В топ музыкантов попала и Аделя Файзуллина.

Аделе Файзуллиной — 32 года, она вокалистка, мультиинструменталист, в частности играет на татарском курае. Аделя родилась в Узбекистане, в шесть лет с родителями переехала в Казань.

В интервью сайту I Care If You Файзуллина рассказала: «Я слепая, но мир музыки и композиции дает мне возможность представлять цвета. Он дает мне возможность экспериментировать с музыкальными переливами, создать пространство звуков и объемность музыкальных форм, рисуя музыкальные пейзажи природы с помощью тембров инструментов и человеческих голосов. Мне нравится свобода, которая дает мне музыка. Мне интересно смешивать татарские народные традиции и поэзию с западной современной музыкой, экспериментируя с продвинутыми инструментальными техниками, обертонами и звучанием инструментов«.

Аделя заканчила музыкальны колледж в Казани, потом поступила в Гнесинскую академию. В 10 лет она стала победительницей конкурса для детей-инвалидов Татарстана как пианистка, а в 15 — выиграла фортепианный конкурс имени Жиганова. Кроме того, была победителем в конкурсе молодых композиторов на радио «Орфей» в Москве.

Как признается сама Аделя, самая большая для нее проблема — невозможность самой читать ноты.

Позже Аделя Файзуллина уезжает в США, где продолжает раскрывать свой невероятный талант. Продолжает учебу в Техасском университете в Остине и Университете Южной Калифорнии.

Сегодня она композитор-ассистент в творческой академии Габриэлы Лены Франк, стипендиатка программы Синтии Джексон Форд. Ее музыку играла скрипачка Дженнифер Ко, Tesla Quartet, ансамбль Metropolis. В 2019 году она выиграла конкурс Seattle Symphony Celebrate Asia и выступала в местным оркестре в 2020-м.

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