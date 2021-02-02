Мечети Татарстана встречают прихожан с плакатами назидательного содержания

В целях воспитания религиозно-национального самосознания среди населения, в мечетях Татарстана вывешены плакаты назидательного содержания. Специально отпечатанные постеры призывают сохранять родной язык и гласят: «Син оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең?» («На каком языке ты разговариваешь с внуками?»). По предложению председателя комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка, заместителя Председателя Государственного Совета РТ Марата Ахметова они были направлены в мечети республики, и на днях имамы приступили к их размещению. Плакаты послужат сохранению родного языка и повышению уровня национально-религиозного самосознания населения.

Как известно, в 1-й день месяца джумада аль-ахир (14 января) в резиденции ДУМ РТ заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов встретился с муфтием Татарстана Камиль хазратом Самигуллиным. Тогда почетный гость вручил муфтияту в подарок книгу “Татарча әлифба” для раздачи родителям новорожденных при проведении обряда имянаречения, пособия по сценической речи на татарском языке для имамов, а также плакаты и памятные знаки.

dumrt.ru