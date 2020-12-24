Минниханов: Год был непростой, но у республики есть и успехи

Уходящий год для Республики Татарстан был непростым, однако промышленному комплексу удалось показать рост. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Были плюсы, были минусы. Я считаю, что школы мы зря перевели на дистанционку, школьники должны ходить в школу. Наша работа показывает, что при соблюдении всех санитарных требований сложностей никаких нет», — сказал Минниханов.

По его словам, дефицит бюджета республики в этом году составит 48 млрд рублей по отношению к прошлому году.

«Мы завершаем год с большими потерями, особенно доходная часть бюджета пострадала. Это из-за цен на нефть, это из-за ограничения добычи, это снижение спроса на нашу продукцию. В то же время, например, КАМАЗ сработал великолепно, нефтепереработка выросла, АПК выросла. Есть отрасли, которые показали рост», — сказал Президент РТ.

Напомним, что Президент Татарстана проводит большую пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года, которая транслируется онлайн.

tatar-inform.ru