«Многое зависит от нас самих»

Казалось, она только провалилась в сон, когда раздался телефонный звонок:

– Ты не спишь? Встала? В восемь уже надо быть на площадке. Ты всё сможешь! Ты гото­вилась больше всех, просто выложись на все 100 процентов…

Голос тренера Алёны Блиновой разбудил Гульназ ровно в шесть утра. И окрылил!

– На сегодня лидерство в национальном чемпионате – это одна из моих главных побед. Хотя, если честно, после неё я чувствую себя немного опустошённой. Нет такого, что: «Мо­лодец! Круто! Я это сделала!» Нет, это сделала не я. Это за моей спиной стояли тренеры и все те, кто со мной работал по 15 часов в день. Та же Алёна Дмитриевна, которая тренировала меня и в выходные, и в праздники целых два месяца. Когда чувствуешь ответственность перед этими людьми, подвести не имеешь права. И поэтому я просто сделала всё, что зависело от меня…

Хотя был момент, когда Гульназ балансирова­ла на грани: первый модуль, флористическую композицию с ветками, она закончила собирать лишь за три минуты до свистка. Не успела бы – и минус десять баллов. Но всё получилось!

За выполнение второго задания – сбор букета по спирали – Гульназ уже так не волновалась. Решила его даже усложнить, понимая, что за это можно получить максимальное количе­ство баллов. На этот раз закончила задание на 15 минут раньше отведённого времени. О цве­тах она говорит исключительно как о живых существах:

– Создание букетов и композиций – это не просто подбор цветов по своему усмотрению. Цветы, листья, ветки между собой общаются, делятся секретами и даже могут конфликтовать. При составлении композиций важно, чтобы они дополняли друг друга, раскрывали красоту, сочетались цветовые оттенки. Я люблю слож­ные, яркие, неожиданные сочетания. Их, кстати, могут создавать далеко не все флористы.

Уверенность в своих силах появилась не сра­зу. Прежде чем заявить о себе как о талантли­вом дизайнере одежды, вышивальщице, швее, визажисте и флористе (всеми этими профес­сиями девушка овладела лишь за последние несколько лет), Гульназ пришлось много учить­ся и работать:

Когда я окончила школу в своём родном Татар­ском Бурнаево Алькеевского района, мама сказала: «Ладно, дочь, аттестат получила – и достаточно». Я не стала с ней спорить, а поехала с подругой в Казань. Дома сказала, что на лечение, а сама подала документы в колледж. Для себя решила: если поступлю, буду учиться, чего бы мне это ни стоило. Если нет, соглашусь с маминым решением.

В Казани Гульназ и выучилась, и несколькими профессиями овладела. Так, старинной татарской вышивке она обучилась в одной из галерей. И се­годня не боится начинать что‑то новое:

– Говорят, что я рисковая. Позовут меня – я по­лечу, поеду, ввяжусь в любой проект. Лишь бы он был интересным и творческим. А чего бояться-то? Сегодня в моей жизни многое зависит не от ко­го-то, а от меня самой. Я трезво оцениваю свои физические способности. Так что многие, даже абсолютно здоровые люди могут мне позавидовать.

В 2018 году Гульназ участвовала в чемпионате «Абилимпикс» как швея, в 2019‑м – в качестве ви­зажиста. Тогда же одновременно приняла участие в VI республиканском конкурсе красоты среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татар­стана – 2019», где представила зрителям свою коллекцию современной одежды с использова­нием национальных узоров. На конкурсе она была удостоена звания «Светская жемчужина». Прав­да, из‑за пандемии её поездка в Милан (таким был приз) пока не состоялась, но это лишь вопрос времени.

– Ещё я очень надеюсь, что мировой чемпионат «Абилимпикс» уже будет проходить в обычном режиме, а не онлайн. Это даёт столько энергии! А сейчас я даже не особо чувствую, что выиграла. Вы не представляете, как на прошлых соревно­ваниях мы болели за каждого нашего участника из Татарстана! – говорит девушка. – Любое дело для меня – это опыт. И я стараюсь дарить людям позитивную энергию. Когда мы настроены на хо­рошее, это хорошее и происходит, когда на плохое, то и обижаться не на кого. Многое зависит от нас самих…

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