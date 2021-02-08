«Многое зависит от нас самих»

Казалось, она только провалилась в сон, когда раздался телефонный звонок:
– Ты не спишь? Встала? В восемь уже надо быть на площадке. Ты всё сможешь! Ты готовилась больше всех, просто выложись на все 100 процентов…
Голос тренера Алёны Блиновой разбудил Гульназ ровно в шесть утра. И окрылил!
– На сегодня лидерство в национальном чемпионате – это одна из моих главных побед. Хотя, если честно, после неё я чувствую себя немного опустошённой. Нет такого, что: «Молодец! Круто! Я это сделала!» Нет, это сделала не я. Это за моей спиной стояли тренеры и все те, кто со мной работал по 15 часов в день. Та же Алёна Дмитриевна, которая тренировала меня и в выходные, и в праздники целых два месяца. Когда чувствуешь ответственность перед этими людьми, подвести не имеешь права. И поэтому я просто сделала всё, что зависело от меня…
Хотя был момент, когда Гульназ балансировала на грани: первый модуль, флористическую композицию с ветками, она закончила собирать лишь за три минуты до свистка. Не успела бы – и минус десять баллов. Но всё получилось!
За выполнение второго задания – сбор букета по спирали – Гульназ уже так не волновалась. Решила его даже усложнить, понимая, что за это можно получить максимальное количество баллов. На этот раз закончила задание на 15 минут раньше отведённого времени. О цветах она говорит исключительно как о живых существах:
– Создание букетов и композиций – это не просто подбор цветов по своему усмотрению. Цветы, листья, ветки между собой общаются, делятся секретами и даже могут конфликтовать. При составлении композиций важно, чтобы они дополняли друг друга, раскрывали красоту, сочетались цветовые оттенки. Я люблю сложные, яркие, неожиданные сочетания. Их, кстати, могут создавать далеко не все флористы.
Уверенность в своих силах появилась не сразу. Прежде чем заявить о себе как о талантливом дизайнере одежды, вышивальщице, швее, визажисте и флористе (всеми этими профессиями девушка овладела лишь за последние несколько лет), Гульназ пришлось много учиться и работать:
Когда я окончила школу в своём родном Татарском Бурнаево Алькеевского района, мама сказала: «Ладно, дочь, аттестат получила – и достаточно». Я не стала с ней спорить, а поехала с подругой в Казань. Дома сказала, что на лечение, а сама подала документы в колледж. Для себя решила: если поступлю, буду учиться, чего бы мне это ни стоило. Если нет, соглашусь с маминым решением.
В Казани Гульназ и выучилась, и несколькими профессиями овладела. Так, старинной татарской вышивке она обучилась в одной из галерей. И сегодня не боится начинать что‑то новое:
– Говорят, что я рисковая. Позовут меня – я полечу, поеду, ввяжусь в любой проект. Лишь бы он был интересным и творческим. А чего бояться-то? Сегодня в моей жизни многое зависит не от кого-то, а от меня самой. Я трезво оцениваю свои физические способности. Так что многие, даже абсолютно здоровые люди могут мне позавидовать.
В 2018 году Гульназ участвовала в чемпионате «Абилимпикс» как швея, в 2019‑м – в качестве визажиста. Тогда же одновременно приняла участие в VI республиканском конкурсе красоты среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана – 2019», где представила зрителям свою коллекцию современной одежды с использованием национальных узоров. На конкурсе она была удостоена звания «Светская жемчужина». Правда, из‑за пандемии её поездка в Милан (таким был приз) пока не состоялась, но это лишь вопрос времени.
– Ещё я очень надеюсь, что мировой чемпионат «Абилимпикс» уже будет проходить в обычном режиме, а не онлайн. Это даёт столько энергии! А сейчас я даже не особо чувствую, что выиграла. Вы не представляете, как на прошлых соревнованиях мы болели за каждого нашего участника из Татарстана! – говорит девушка. – Любое дело для меня – это опыт. И я стараюсь дарить людям позитивную энергию. Когда мы настроены на хорошее, это хорошее и происходит, когда на плохое, то и обижаться не на кого. Многое зависит от нас самих…