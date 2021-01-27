Муфтий Камиль хазрат Самигуллин встретился с Президентом Татарстана

С муфтием Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камилем хазратом Самигуллиным встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ. Обсуждались вопросы подготовки и организации предстоящих в текущем году и последующих годах мероприятий, в том числе 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (в 2022 году), другие события.

Кроме того, сегодня же Камиль хазрат Самигуллин принял участие во встрече Президента РТ с и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнуром Тимерхановым. Доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук РТ Айнур Тимерханов стал исполняющим обязанности ректора вуза 15 января 2021 года по итогам заседания Совета учредителей академии (ранее он занимал должность проректора по научной деятельности). Он доложил о ходе научно-образовательной и духовно-просветительской деятельности вуза.

Напомним, что ДУМ РТ наряду с Центральным духовным управлением мусульман России и ДУМ Российской Федерации является одним из учредителей академии, оказывает всестороннюю поддержку деятельности Болгарской исламской академии. Вуз создан при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и руководства Республики Татарстан.