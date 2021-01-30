Муфтий наградил преподавателя медресе «Мухаммадия» Марата Самигуллина медалью «Бердэмлек»

В 16-й день месяца джумада аль-ахир (29 января), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел совещание с руководством и преподавателями казанского медресе “Мухаммадия”. На встрече речь шла о проведении ремонтно-восстановительных работ в здании медресе в текущем году, организации мероприятий, посвященных Году родного языка и народного единства, воспитании у молодежи бережного отношения к родному языку и национальным традициям, интереса к здоровому образу жизни. Камиль хазрат поинтересовался результатами сдачи экзаменов учащимися в ходе зимней сессии, успехами шакирдов во внеклассной общественной работе, достижениями на различных конференциях, спортивных соревнованиях.

Также в ходе совещания состоялась торжественная церемония вручения медали ДУМ РТ «Бердэмлек» преподавателю арабского языка и исламских наук Марату (Габдель Малику) Гаязовичу Самигуллину, который завтра, 30 января, отметит 50-летний юбилей. Муфтий хазрат вручил юбиляру памятную награду за укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развитие духовных ценностей Ислама и плодотворное сотрудничество с ДУМ РТ.

Марат устаз Самигуллин с 2000-х годов по настоящее время является одним из тех, кто внес большой вклад в учебно-преподавательскую деятельность медресе «Мухаммадия». После окончания медресе в 1999 году по специальности “Исламские науки и воспитание” он здесь же стал преподавать арабский язык и исламские науки. В 2005 году окончил Татаро-американский региональный институт по специальности “Теория и методика преподавания иностранных языков и культур”. В настоящее время учится на III курсе Болгарской исламской академии.

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