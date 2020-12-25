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Муфтий РТ принял участие в совещании по проведению в Казани в 2022 году 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Муфтий РТ принял участие в совещании по проведению в Казани в 2022 году 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 25.12.2020 0 10

24 декабря муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в совещании по организации и проведению в 2022 году в Казани юбилейной 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совещание в Доме Правительства РТ провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он призвал готовиться к этому событию на качественном уровне, подчеркнул важность того, чтобы гости увидели национальные особенности нашей республики, почувствовали наше традиционное гостеприимство. Лучом света является то, что юбилейная сессия ЮНЕСКО проходит в Казани в год празднования 1100-летия принятия Ислама.

dumrt.ru

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