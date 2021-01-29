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Муфтий встретился с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным

Муфтий встретился с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 29.01.2021 0 1

Сегодня, в 15-ый день месяца джумада аль ахир (28 января), в ДУМ РТ на встречу с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным прибыл глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Нижнекамска Айдар Метшин. Это не первая встреча руководителей, но в резиденции муфтията она состоялась впервые. В ней также принял участие советник муфтия по международным вопросам, имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. В ходе беседы речь шла о многоплановой деятельности Духовного управления мусульман РТ, взаимодействии мухтасибата и местных властей, о состоянии и работе приходов нижнекамских мечетей и пр.

В первую очередь муфтий хазрат выразил благодарность Айдару Раисовичу за всемерную поддержку и помощь в деле строительства новой мечети «Ак каен» в Нижнекамске и, в частности, положительно оценил выбор земельного участка для мечети в одном из самых красивых и удобных мест города.

Затем внимание руководителей было обращено на центр «Ихлас», который функционирует при нижнекамском мухтасибате ДУМ РТ. Духовно-оздоровительный центр «Ихлас» проводит обширную работу с людьми с ограниченными физическими возможностями разных возрастов, в том числе здесь для них проходят уроки религиозной грамотности, нравственного воспитания, чтения Куръана и пр. В будущем здесь планируется открыть отдельную детскую татарско-мусульманскую группу. В настоящее время центр посещают около 100 детей. Во время обсуждения работы центра муфтий хазрат поделился с Айдаром Раисовичем опытом ДУМ РТ по открытию татаро-мусульманских школ в городах Татарстана и обратился к нему с просьбой рассмотреть такую же возможность и в Нижнекамске. Глава города выразил заинтересованность в этом вопросе.

Кроме того, на встрече были обговорены вопросы состояния мусульманских кладбищ в районе, эффективности примечетских курсов татарского языка в Нижнекамске, изучения наследия  мусульманских ученых, а также истории выдающихся личностей-уроженцев Нижнекамского района.

Айдар Раисович отметил свое положительное и дружественное отношение к Нижнекамскому мухтасибату ДУМ РТ и высоко оценил его деятельность. Руководители достигли принцпиальных договоренностей по реализации ряда совместных инициатив.

В завершение встречи Камиль хазрат подарил уважаемому гостю перевод смыслов Куръана «Калям Шариф. Перевод смыслов», изданный ИД «Хузур» ДУМ РТ.

dumrt.ru

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