Муфтий выступил на пленарном заседании форума «Ислам в мультикультурном мире»

Сегодня, в 10-ый день месяца джумада аль-уля (25 декабря), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил на пленарном заседании X Международного форума «Ислам в мультикультурном мире» в КФУ. В этом году форум собрал на своих площадках в офлайн и онлайн форматах ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан, мусульманского сообщества России и Татарстана, российских исламских вузов и медресе. Участников пленарного заседания приветствовали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, академик и научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, специальный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Йеменской республики в РФ Ахмад Салем Аль-Вахейши и другие.

Приветствуя собравшихся, муфтий привел 22-й аят суры «Ар-Рум» Священного Куръана: «И из Его знамений — сотворение небес и земли, и разнообразие ваших языков и цветов (кожи). Поистине, в этом — знамения для знающих». Далее он отметил, что традиции российских мусульман тоже зародились и укреплялись в течение многих веков в условиях многоконфессионального общества. «То, что татары на протяжении веков жили и живут на границе между Востоком и Западом, Азией и Европой, русско-православным миром и тюрко-мусульманским, привело к тому, что у нас появились неординарные и выдающие мыслители. Такое пограничное состояние всегда стимулировало татар осмысливать свое место и место Ислама в контексте перекрестка культур и народов.

Соседство с немусульманскими народами стимулировало наших предков развиваться, чтобы улучшить положение мусульман. Кроме того, они имели возможность сравнивать разные традиции и культуры и добиваться гармоничной жизни и развития для нашего народа. Российские мусульманские богословы, которые жили и трудились с таким восприятием исламских ценностей и российской действительности, в результате выстроили уникальную, успешную и гибкую модель развития ислама в поликонфессиональном социуме и воспитания новых поколений мусульман с интеллектуально осмысленным пониманием исламских ценностей, позволяющим совмещать толерантность и богобоязненность», — подчеркнул Камиль хазрат. Далее он остановился на вопросах конфессиональной политики, объясняя, что Россия – это большой дом для многочисленных народов и религиозных групп, которые всегда сообща защищали страну и строили российскую государственность. В формировании великой российской нации принимали участие в том числе и мусульмане:

– Богословское наследие мусульман России не потеряло своей актуальности и ждет, когда мы, новое поколение богословов, сможем его изучить, возродить и популяризовать. Аллага шөкер, у нас есть сегодня возможности для этого. Всецелую поддержку в этом вопросе оказывают Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Благодаря их поддержке, сегодня в стране создан необходимый материальный фундамент для дальнейшего полноценного развития Ислама, в том числе и в стенах Болгарской исламской академии. Мы возлагаем большие надежды на ее выпускников, которые посвящают свои диссертации именам отечественных исламских ученых, положивших жизни на защиту своей религии, но в наши дни незаслуженно забытых. Уверен, что и сегодняшний Форум станет полезным в этом плане.

Основной целью форума является объединение научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой через обмен информацией о научных достижениях, координацию целей и задач, стоящих перед специалистами в данной области.

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