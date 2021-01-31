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Мусульмане Пензы получили смысловые переводы Куръана на татарский язык от ДУМ РТ

Мусульмане Пензы получили смысловые переводы Куръана на татарский язык от ДУМ РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.01.2021 0

Духовное управление мусульман Татарстана продолжает передачу единоверцам смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке. 26 января специальным рейсом из Казани книги были отправлены  в Духовное управление мусульман Пензенской области. Сегодня, в благословенный пятничный день, книги доставлены татарским соотечественникам. Их раздадут мечетям, татарским национальным организациям. До этого книги были отправлены также и в Духовное управление мусульман Чувашии.

Смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке является обновленной версией издания, выпущенного специальным тиражом в 2020 году по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в рамках Года родного языка для бесплатного распространения в регионах России, где компактно проживают татары.

Общий тираж составил 40 000 экземпляров. Книга начинается с обращения главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина к соотечественникам о необходимости изучать, беречь и развивать родной язык и национальные особенности.

dumrt.ru

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