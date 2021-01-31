Мусульмане Пензы получили смысловые переводы Куръана на татарский язык от ДУМ РТ

Духовное управление мусульман Татарстана продолжает передачу единоверцам смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке. 26 января специальным рейсом из Казани книги были отправлены в Духовное управление мусульман Пензенской области. Сегодня, в благословенный пятничный день, книги доставлены татарским соотечественникам. Их раздадут мечетям, татарским национальным организациям. До этого книги были отправлены также и в Духовное управление мусульман Чувашии.

Смысловой перевод Куръана “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” на татарском языке является обновленной версией издания, выпущенного специальным тиражом в 2020 году по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в рамках Года родного языка для бесплатного распространения в регионах России, где компактно проживают татары.

Общий тираж составил 40 000 экземпляров. Книга начинается с обращения главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина к соотечественникам о необходимости изучать, беречь и развивать родной язык и национальные особенности.

dumrt.ru