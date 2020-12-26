На должность председателя татарской национально-культурной автономии Московской области переизбран Фарит Мухтасаров

В декабре 2020 г. состоялась отчетно-выборная конференция РТНКА МО за период работы 2016-2020 годы. По решению Совета от 6 декабря 2020 г. ( с учетом эпидемиологической ситуации и на основании ФЗ от 08.06.2020 г. №166-ФЗ) Конференция была проведена в дистанционном режиме с заочным голосованием. Из 22 местных организаций-членов РТНКА МО ( Дубна, Наро-Фоминск, Люберцы, Одинцово, Сергиев-Посад, Орехово-Зуево, Электросталь, Подольск, Лыткарино, Пушкино, Королев, Коломна, Жуковский, Старая Купавна, Монино, Мытищи, Железнодорожный, Ступино, Красногорск, Дмитров, Балашиха и Кашира) были представлены 20 организаций (не было от МТНКА Балашихи и Каширы). С учетом квоты 3 человека от МТНКА и дополнительных активных членов Автономии количество делегатов составило 67 человек (список прилагается).

На Совете же был утвержден Порядок проведения Конференции с заочным голосованием. Для этого были задействованы электронные адреса делегатов, а также была создана группа под названием «Конференция РТНКА МО». В группу в качестве гостей были включены председатель ФНКАТ, депутат Госдумы И.И.Гильмутдинов и представитель Главного Управления социальных коммуникаций МО В.Н.Замарахин. Информация о Конференции была доведена и до Руководства Полпредства РТ в Москве и Исполкома ВКТ, а также группы общественных деятелей, участвующих в деятельности нашей Автономии. В процессе обсуждения Отчета председателя РТНКА МО Ф.Мухтасарова состоялись и выступления делегатов , в которых были отражены замечания и конструктивные предложения: Р.Хансверов-председатель МТНКА (Люберцы), И.Газизов-председатель МТНКА (Дубна), Р.Гумирова (председатель Комитета по делам молодежи РТНКА МО), а также комментарии Ф.Мухтасарова (прилагаются).

Итогом Конференции стало то, что работа РТНКА МО за отчетный период (2016-2020 гг) была признана удовлетворительной, отчет Ревизионной комиссии (председатель Р.Тимербаев) утвержден, на должность председателя Автономии переизбран Ф.Мухтасаров, избраны Совет в количестве 28 человек, Ревизионная комиссия в кол. 3 человек, в том числе председатель РК Г.Борисова (г. Подольск).

Последним пунктом Повестки дня стало обсуждение предложений для внесения в Устав РТНКА МО, связанных с возможностью проведения, при необходимости, и в дальнейшем заседаний и совещаний в режиме видеоконференции и заочного голосования. Предложения приняты за основу с необходимостью юридически подработать и в установленном порядке подать в Минюст по МО.

Счетная Комиссия Конференции (председатель Казакова Н.Ф.) добросовестно отслеживала процесс голосования по вопросам Повестки дня, а затем информация периодически доводилась до делегатов. В принципе в группе «Конференция РТНКА МО» картина итак наглядно отражалась.

В этой заметке я дополнительно отмечу наши инициативные Местные автономии. Это МТНКА Коломны: благодаря инициативе Юсупова Д., создан музей татарского быта и культуры, организован Фестиваль национальных культур и т.д.; Дубненская ТНКА (И.Газизов): в Центре национальных культур, открытом по инициативе этой автономии еще в 2013 году, ежегодно проводятся Дни татарской культуры и началась практика проведения Семейных клубов (Татар гаиләсе) и т.д.; МТНКА г.о.Орехово-Зуево (И.Измайлов): дважды организовали Фестиваль “Музыкальнгое искусство татарского народа — культурное достояние России” и ежегодно проводится мероприятие, посвященное Дню Победы и т.д.; МТНКА г.о.Люберцы (Р.Хансверов): проведен Фестиваль “Люберецкие татарские игры”, месячник татарской культуры и т.д. Список можно бы и продолжить. Деятельность Местных ТНКА по их данным отражается на сайте РТНКА МО “mosobltatar.ru». И в дальнейшем мы мотивации и освещению работы Местных автономий будем уделять еще больше внимания.

Благодарим всех наших уважаемых активистов-делегатов, которые ответственно подошли к мероприятию и приняли активное, неравнодушное участие во всем процессе Конференции.

Впереди, несмотря на сложную ситуацию в стране, предстоит большая работа. Идут большие испытания: на физическое выживание, сохранение национальной идентичности, сохранение духовности и культурного наследия многонациональной России.

В 2021 году состоится очень важное политическое мероприятие — Всероссийская перепись населения.

2021 год объявлен Президентом РТ Миннихановым Р.Н. в Татарстане Годом родных языков и народного единства. В том же году исполняется 115 лет со дня рождения М.Джалиля (15 февраля) и 135 лет со дня рождения Г. Тукая (26 апреля).

Нам, всем общественным деятелям, с учетом этих важных событий, предстоит организовать очень продуманную и содержательную просветительскую работу. Она должна быть направлена на повышение гордости за свою нацию и дальнейшее укрепление дружбы и взаимоуважения между людьми разных национальностей. Мы все одна большая Российская нация! Эта работа велась раньше и будет продолжаться и дальше в тесном взаимодействии с ФНКАТ, Полпредством РТ , Всемирным Конгрессом татар, Ассамблеей народов России, и, в целом, с Республикой Татарстан и Правительством Московской области.

Надо отметить, что 23 декабря 2020 г. в Полпредстве РТ под руководством заместителя премьер-министра РТ, Полпреда Р.Ахметшина состоялось заседание Президиума Совета Общественных организаций Московского региона (Ф.Мухтасаров также член Президиума), на котором были обсуждены итоги года и проект плана на 2021 год.

mosobltatar.ru