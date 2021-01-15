На канале «Россия 1» выйдет цикл передач о Татарстане

Завтра, 16 января, в 8.35 утра на канале «Россия 1» выйдет первая программа из цикла «По секрету всему свету», посвященного Республике Татарстан. Второй выпуск запланирован на 30 января.

Тревел-передача «По секрету всему свету» с популярной актрисой театра и кино Ольгой Кузьминой в качестве ведущей расскажет зрителям о традициях, культуре и кулинарном искусстве татарского народа, а также о возможностях Татарстана принимать туристов в зимнее время.

Съемочная группа посетила основные достопримечательности столицы республики, побывала на матче хоккейной команды «Ак Барс», в Иннополисе и на горнолыжном комплексе «Свияжские холмы». Прошли съемки и в городе Елабуге.

tatar-inform.ru