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На онлайн-платформах для школьников появятся три предмета на татарском языке

На онлайн-платформах для школьников появятся три предмета на татарском языке

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 25.01.2021 0 5

Об этом сообщила начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилия Ахметзянова на пресс-конференции, посвященной месячнику Международного дня родных языков в рамках Года родных языков и народного единства в 2021 году в Республике Татарстан.

По ее словам, вопрос создания платформы возник во время пандемии, и министерство рассматривало два варианта — создания своей платформы или внедрение языков в существующие. Сейчас идет работа с проектами «ЯКласс», «Открытая школа», «Учи.ру», «СберКласс». Планируется, что до 1 сентября на них появится три предмета — родной татарский язык, родная татарская литература и татарский как государственный язык.

Радиф Кашапов
realnoevremya.ru

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