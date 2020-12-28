На примечетских курсах по основам ислама обучаются 15 000 татарстанцев

По состоянию на конец 2020 года в Республике Татарстан на примечетских курсах по основам ислама обучается около 15 тыс. человек. Свыше 1500 преподавателей дают им знания по основам ислама. В Татарстане функционируют 8 медресе, Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия, в которых трудится 240 преподавателей и обучается свыше 4000 шакирдов. В 2020 году на первый курс по всем формам обучения в мусульманские образовательные учреждения Татарстана поступило 1 056 абитуриента общее количество обучающихся на всех курсах — 4 376 студентов. В 2020 году мусульманские образовательные организации, подведомственные ДУМ РТ, выдали дипломы 720 студентам.

2020 год был также ознаменован расширением площадок по организации курсов татарского языка в мечетях. В Год родного языка, который был объявлен ДУМ РТ, бесплатные курсы по изучению татарского языка были организованы в 100 мечетях Татарстана. Ими удалось охватить около 1 500 человек в 40 мухтасибатах во всех уголках республики. В столице курсы можно прослушать в мечетях «Хузейфа» «Ризван», «Тынычлык», «Казан нуры», «Гаиля», а также в Российском исламском институте. Кстати, именно в РИИ обучается наиболее многочисленная группа – из 60 человек. В числе лидеров также столичная мечеть «Казан нуры» – 35 человек. Среди городов и районов Татарстана самыми активными оказались жители Набережночелнинского мухтасибата — изучать татарский язык изъявило желание 90 человек. Среди лидеров также Нурлатский (53 человека) и Нижнекамский мухтасибаты (37 человек). В среднем, для обучения татарскому языку в 100 мечетях сформированы группы по 15 человек.

Знаковым событием года также стало открытие в Елабуге средней общеобразовательной школы «Ихсан». Частное образовательное учреждение учреждено Духовным управлением мусульман РТ и рассчитано на обучение 50 детей. Школа реализовывает учебный процесс с нравственно-воспитательным уклоном. Таким образом, помимо получения среднего образования, учащиеся посещают уроки нравственности и воспитания в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности на татарском языке.

С целью мотивирования учащихся религиозных образовательных учреждений на хорошую учебу, выявления наиболее талантливых ребят и привлечения их для дальнейшей профессиональной деятельности в Татарстане в 2020 году были вручены ежегодные специальные стипендии Муфтия РТ для лучших 8 студентов, а также проведены вторая Республиканская олимпиада среди средних профессиональных и высших мусульманских учебных заведений (медресе) Татарстана по исламским дисциплинам и арабскому языку и ежегодная XIII Всероссийская олимпиада среди студентов исламских учебных заведений по исламским дисциплинам и арабскому языку. Кроме того, 14-ти преподавателям медресе и примечетских курсов РТ вручили благодарственные письма за плодотворную и успешную педагогическую деятельность и денежные премии.

Кроме того, медресе Татарстана подключили к Электронно-библиотечной системе Znanium. Информационно-образовательная среда разработана для национальных общественных библиотек, студентов и преподавателей колледжей, государственных и частных институтов и университетов, индивидуальных пользователей.

Также в Татарстане в 2020 году прошло 4 научных форума, посвященных вопросам сохранения татарского богословского наследия и развития исламского образования: научно-практическая конференция, приуроченная к 150-летию М.Иманколый, юбилейные 10-ые Саматовские и Якуповские чтения, VIII Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций, в рамках международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», с участием представителей различных конфессий.

Отдельным направлением деятельности ДУМ РТ в области исламского просвещения является также повышение уровня профессиональной подготовки имамов и преподавателей медресе, для которых в течение года были организованы курсы повышения квалификации. Курсы прошли 250 имамов. Кроме того, для преподавателей мусульманских образовательных учреждений были организованы курсы профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология».