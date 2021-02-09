На территории «Старый город» в Казани появится Центр татарской рукописи

На территории «Старый город» в Казани планируется создать Центр татарской рукописи. Это будет историко-просветительский комплекс, где расположатся хранилища старых рукописных книг, реставрационные мастерские, лектории и общественная библиотека. Идея получила поддержку со стороны Президента Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. В настоящее время обсуждаются семь объектов, где может разместиться центр. Об этом в ходе отчета руководителю Исполкома Рустему Гафарову рассказал префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

До 2025 года разработают «дорожную карту» развития Старо-Татарской слободы

В границах префектуры располагается большое количество объектов культурного наследия: 11 мечетей и 4 православных объекта, 97 зданий и сооружений, 7 из которых федерального значения. У каждого объекта своя история, свой собственник и свое состояние, отметил спикер.

«Чтобы иметь полную картину в этом вопросе, мы приступили к цифровизации и обновлению реестра культурных и градоформирующих объектов исторической части Казани. Проводится глубокий анализ территории, ее глобальная инвентаризация. В результате мы получим детальную информацию и понимание по каждому объекту», – пояснил Р.Гарипов.

Важной задачей является реновация территории на условиях сохранения ее исторических и культурных ценностей. Так, разработан мастер-план совместно с помощником Президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой и московским архитектурным бюро Наринэ Тютчевой. Рустам Минниханов высоко оценил проделанную работу и подчеркнул, что ее обязательно нужно довести до конца.

Сейчас это одна из приоритетных задач. До 2025 года будет разработана «дорожная карта» проекта, которая позволит сформировать комфортное пространство для горожан и значительно увеличит туристический поток, отметил префект.

Молодые активисты готовят к консервации Дом «Мазута»

Параллельно с этим идет возрождение Ново-Татарской слободы. Одна из идей состоит в том, чтобы воссоздать здесь 25 утраченных исторических объектов и разработать туристические маршруты.

«Обнадеживающие перспективы развития особой территории «Старый город» мы видим в концепции устойчивого развития исторического поселения Казани. В ней особое место отведено Старо-Татарской и Ново-Татарской слободам. Для нас важно, что проект нацелен на подъем окраин, реновацию промышленных и слободских территорий», – подчеркнул Р.Гарипов.

По словам префекта территории «Старый город», в воссоздании исторических объектов активно участвуют старожилы, потомки известных купеческих фамилий и великих татарских мыслителей. При их участии воссоздан уклад усадьбы купца Муллина – нового туристического комплекса на ул.Каюма Насыри. Он знакомит гостей с жизнью татар XIX века.

Молодые активисты во главе с автором телеграм-канала «Архитектураса» Яном Гордеевым готовят к консервации Дом «Мазута» по ул.Меховщиков, 2. «Мы поддержали эту идею, инициировали присвоение дому статуса «Объект культурного наследия», оказали помощь в установке мусорных контейнеров. К слову, за время совместной работы было вывезено более 20 кубов мусора», – рассказал префект.

До декабря планируется завершить реконструкцию исламского колледжа Марджани

Кроме того, в 2020 году в Старо-Татарской слободе началась реконструкция двух значимых объектов. Так, по ул.Каюма Насыри, 10 ведется реставрация Дома Шигабутдина Марджани. Здание построено в 1858 году и является объектом культурного наследия республиканского значения. В данный момент здесь уже укрепили фундамент и провели его гидроизоляцию. Во время работ в женской половине дома обнаружено подвальное помещение, о котором ранее не было известно. В связи с этим работы временно приостановлены, пояснил спикер.

В январе текущего года началась реконструкция исламского колледжа Шигабутдина Марджани. Здесь планируется провести ремонт фасада, кровли и общестроительные работы, благоустройство территории, а также заменить внутренние и наружные инженерные коммуникации. Реконструкцию планируется завершится в декабре.

kzn.ru