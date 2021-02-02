На встрече с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья выступила Эльвира Левшевич

На встрече с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья, которая проходит сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар в онлайн формате, выступила председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» Республики Беларусь Эльвира Левшевич.

Модератор встречи — заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев. На конференции присутствует Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

Эльвира Левшевич рассказала о деятельности общественного объединения «Чишма», о мероприятиях, организованных при поддержке Россотрудничества, и отметила, что «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» работает в тесном контакте со Всемирным конгрессом татар.

Также председатель объединения «Чишма» подняла вопросы участия детей наших соотечественников в экскурсионных поездках «Здравствуй, Россия!» и в сменах летних тематических лагерей, что ежегодно проводит Республика Татарстан для соотечественников, проживающих за рубежом. Она отметила, что подобные мероприятия позволяют сохранить традиции, язык и культуру.

Эльвира Левшевич выразила благодарность Россотрудничеству, Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь, Президенту Республики Татарстан Рустаму Миннеханову и Всемирному конгрессу татар за помощь и поддержку.