6 февраля в 15:00 в Zoom и на YouTube-канале «Питер Татар» состоится лекция на тему: «Татарский Петербург» при участии Альмиры Тагирджановой, краеведа, члена Союза краеведов, РОО «Институт Петербурга» и РОО «Санкт-Петербургского дома национальных культур», автора уникальных книг по истории татаро-мусульманской общины Петербурга.

Лекция составлена по материалам путеводителя «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу» — новый книги появившейся в конце 2020 года, где собраны новые факты о городе и горожанах, а также о деятельности татарской интеллигенции на протяжении 300-летней истории Петербурга.

В конце лекции предусмотрен блиц-опрос приглашённых экспертов и ответы на вопросы из чата.

Ссылка на Zoom-конференцию:

https://us02web.zoom.us/j/88303743186?pwd=WmtQS2NVajdaVXRWUzJQL3Nic1M1UT09

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