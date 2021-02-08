Нерушимая дружба народов в полотнах художников Татарстана и Чувашии

В Доме дружбы народов Чувашии 5 февраля 2021 г. состоялось торжественное открытие выставки картин художников России «Навеки вместе», посвященной дружбе и братству народов. С яркими, профессиональными, мастерски выполненными работами в разных жанрах и техниках ознакомились жители Чувашии. В полотнах переплетена многовековая культура обоих народов, региональный колорит, мерцание красок. Каждая картина уникальна, неповторима, непохожа одна на другую, пронизана темой дружбы. Ее организаторами являются Ассамблея народов Чувашии, Дом дружбы народов и Союз художников Республики Татарстан.

Представлено порядка 100 произведений мастеров кисти из двенадцати российских регионов и городов: Чувашии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Среди авторов: заслуженный художник Российской Федерации Миша Григорян; народные художники Чувашской Республики Анатолий Данилов, Константин Долгашёв, Николай Егоров; заслуженные художники Чувашии Вагиз Камалетдинов, Юрий Ювенальев. Среди авторов из Татарстана – заслуженный художник России Зуфар Гимаев, народные художники Татарстана Владимир Акимов, Мударис Мингазов, заслуженные деятели искусств Республики Татарстан Закир Батраев, Юрий Бердников, Елена Баймяшкина, Ильнур Бакиров, Анна Куртева, Эльфира Нигматуллина, Виктор Тимофеев.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ, кандидат философских наук, доцент Игорь Моляков, депутат — Председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного Совета Чувашской Республики Вячеслав Рафинов, депутат – председатель Комиссии по городскому хозяйству ЧГСД Сергей Муравьев, врио председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии, доктор культурологии, профессор Владимир Васильев, самодеятельные творческие коллективы республики.

Проект высоко оценен на федеральном уровне, в Татарстане, он еще больше укрепил взаимодействие в сфере культуры. Национальности и география разные, а объединила всех дружба и любовь к искусству. Развивая добрые традиции русской художественной школы, выставка будет способствовать укреплению межнационального и межконфессионального согласия.

До 10 марта экспозиция доступна для жителей и гостей Чувашии, а затем её увидят в Санкт-Петербурге.

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