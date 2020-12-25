Нижгарочки делятся секретами приготовления национальных блюд

Чего не коснись, приходится сожалеть, что нельзя вместе собираться, нельзя общаться свободно и тд. Потому многие мероприятия проходят или онлайн или всего по несколько человек. Вот и мастер классы по изготовлению национальных уборов, одежды или блюд из татарской кухни приходится проводить максимум с пятью-шестью детьми, а то вовсе показывать по видео. Тем не менее, женщины «Ак калфак» Нижегородской области с удовольствием в них участвуют и привлекают детей и молодежь. Особенно активны жительницы сельских районов. Например, Надирэ ханым с удовольствием делится как готовят татарские блюда у нее в семье и показывают это ее дети и внуки. А в клубе, где она как заведующая трудится с душой, тоже самое делает уже с активистками села. И весело, и вкусно.

А Эльвина, самая молодая воспитательница детского сада с. Сафаджай, с удовольствием учит не только маленькую дочку вышивать, но и всех своих воспитанников. Там же прошли и мастер классы в этом садике и по изготовлению татарских блюд, по изготовлению национальных аппликаций. А руководит всем этим одна из наших самых активных женщин, заведующая этим чудесным садиком Альфия Аймалетдинова. А Гульсина Исмаилова с детьми из продленной группы учат татарские пляски, и весело, и нескучно. А заодно и познают татарскую культуру.

Женщины из г. Дзержинска очень дружны и часто встречаются в клубах по интересам, пекут и вяжут, где-то и вяжут. Делятся друг с другом рецептами, а потом вместе дружно все пробуют. Одни встречаются в мечети, другие в культурном центре при МНКАТ г. Дзержинска. Они не только пекут и делятся секретами, но еще угощают и учеников воскресных школ. Вот и вчера у них был повод показать свои умения на мастер-классах по выпечке, а потом уже угостить гостей тем, что сами сотворили. А руководит всем этим умелица во всех смыслах Зухра ханум Абдулина.

Также состоялись мастер классы совместные с детьми из Нижнего Новгорода и Дзержинска по татарским танцам и татарским блюдам. Им это не просто очень нравится, они готовы чем угодно заниматься, танцами ли, пение ли, так им по душе такое общение.

Самые активные в проведении мастер классов и самые оригинальные мастерицы получат подарки. Такие мастер-классы проводятся в рамках Дней татарской культуры. Также прошли и конкурсы поделок и рисунков, которые завершатся Фестивалем 25 декабря в ДК «Железнодорожников». Там примут участие не только артисты татары, но и коллективы армянской, чувашской, цыганской национальных автономий, которые придут нас поздравить с 100-летием Республики Татарстан.

nizgar.ru