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Нурлатском мухтасибате открылась выставка татарского шамаиля.

Нурлатском мухтасибате открылась выставка татарского шамаиля.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.02.2021 0 4

В мусульманском образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина в Нурлатском мухтасибате открылась выставка татарского шамаиля.

Мероприятие организовано в рамках объявленного в этом году в Татарстане Года родных языков и народного единства с целью популяризации мусульманского культурного наследия и татарского народного творчества. Выставка проводится совместно Нурлатским мухтасибатом и Нурлатским местным отделением Всемирного конгресса татар.

На экспозиции представлено около ста творческих работ. Здесь можно ознакомиться не только со старинными образцами шамаилей, но и с работами современных мастеров, живущих и работающих сегодня в Нурлатском районе. Кроме того, на выставке представлены картины на мусульманскую тематику, генеалогические древа, тугры.

Экспозиция татарских шамаилей в Нурлате продлится до 5 февраля до 17.00 часов по адресу: ул. Гиматдинова, д. 70 (Образовательный центр).

dumrt.ru

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