Нурлатцев отметили Благодарственными письмами муфтия республики

​​​​​​​Благодарственными письмами председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина отмечены нурлатцы, которые вносят огромный вклад в сохранение языка, истории и национальных традиций татарского народа.

В их числе и руководитель Нурлатского отделения Всемирного конгресса татар Альфия Галаутдинова. Она выразила свою признательность общественным и коммерческим организациям района за активное и плодотворное взаимодействие с местным отделением Конгресса в течение последних трех лет и надежду на продолжение этой доброй традиции.

Благодарственного письма также удостоились имам-мухтасиб района Наиль хазрат Абулханов, заместитель мухтасиба по учебным вопросам Земфира Муртазина, заведующая детским садом «Сказка» Файруза Якупова, поэтесса, руководитель Нурлатского отделения Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Фаузия Мухаметова, коллектив Регионального музея истории Закамья и города Нурлат. Памятные награды им вручили на церемонии открытия районной выставки «Шамаиль моей семьи».

Такими же Благодарственными письмами были отмечены коллективы межпоселенческой центральной библиотеки и городского Дворца культуры. На днях Альфия Галаутдинова передала их директору библиотеки Розе Липатовой и начальнику отдела культуры исполкома района Разиле Ахмадеевой.

Гузель Садыкова

nurlat-tat.ru