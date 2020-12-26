О подведении итогов по литературной премии имени Шарифа Камала Министерства культуры РТ

Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) учредили литературную премию имени Шарифа Камала для молодых писателей и переводчиков в номинациях «проза» и «художественный перевод».

Премия была учреждена с целью популяризации литературного наследия Шарифа Камала, выявления талантливых молодых авторов, пишущих в малых жанрах прозы (рассказ, новелла, маленькая повесть), развития этого жанра, стимулирования литературной деятельности молодых авторов, привлечения внимания широкой общественности к феномену живого литературного процесса. Также мы ставим своей целью развитие художественного перевода в республике и интеграции татарской литературы в мировой литературный контекст, воспитание “своих” переводчиков. Работа по художественному переводу велась при участии преподавателей и специалистов Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ.

Работы участников принимались до 15 декабря 2020 года. В номинацию «проза» были приняты работы 18 авторов, в номинацию «художественный перевод» – работы 33-х авторов. Работы были переданы членам экспертной комиссии премии Шарифа Камала и прочитаны ими.

22 декабря в Доме татарской книги состоялось собрание членов экспертной комиссии, где были рассмотрены представленные на конкурс работы. Эксперты работали по двум направлениям – “проза” и “художественный перевод”.

Среди членов экспертной комиссии по литературной премии Шарифа Камала известные писатели и редакторы газет, журналов, Татарстанского книжного издательства, а также ученые: Ркаиль Зайдулла, Галимзян Гильманов, Дания Загидуллина, Ленар Шаех, Ландыш Абударова, Алена Каримова, Рустам Галиуллин, Марат Кабиров, Айдар Шайхин и др. Председатель экспертной комиссии – Министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель председателя – поэт, прозаик, драматург, публицист; общественный и политический деятель, заслуженный работник культуры РТ и РФ, лауреат Республиканской премии им. М.Джалиля, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая, народный поэт Республики Татарстан Разиль Валеев.

«22 декабря – это день смерти Шарифа Камала. Разбор работ претендентов на премию Шарифа Камала пришёлся на сегодняшний день. Мы знаем, что Шариф Камал проявлял большое внимание к молодежи, давал напутствие многим молодым авторам. Мы планировали эту премию еще в дни открытия музея, но потом из-за пандемии работы были приостановлены. Министр культуры Ирада Хафизяновна Аюпова безоговорочно заявила: «Такая премия должна быть!» Это – первые шаги, первый большой опыт. Есть моменты, которые нужно будет усовершенствовать, хочется сделать масштаб премии более объемным – не только республиканским, но и региональным, возможно, даже международным. Предполагалось, что мы получим переводы на 1 или 2 языка. В результате получили переводы на 4 языка: русский, английский, немецкий, турецкий. Работа, переведенная на азербайджанский язык, рассматривалась вне конкурса. Прозу можно будет разделить на разные категории, совершенствуя в дальнейшем и направление», – сказала директор Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) Луиза Янсуар.

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, народный поэт Республики Татарстан Ркаиль Зайдулла сказал: «Я участвую во многих различных конкурсах в составе жюри. Читаем работы сотен авторов, определяем победителей. Во время таких конкурсов мы пришли к выводу, что зачастую от имени детей отправляют работы учителя или родители. А работы авторов, претендующих на премию Шарифа Камала, радуют тем, что это – работа напрямую с молодыми авторами, нащупывание почвы – чем живем и дышит новое поколение. Символично то, что в свое время Шариф Камал и сам был первооткрывателем новых художественных приемов и жанров. Я уверен, что произведения, полученные на этот конкурс, в дальнейшем получат полный анализ, и новую оценку. Значит, и ребята почувствуют, что их труд важен, а сами они нужны для этой литературы. Среди конкурсантов много девушек. Не знаю с чем это связано. Хотелось бы видеть больше работ от молодых людей».

«Есть люди пера, которые, став взрослыми, только начинают заниматься литературной деятельностью. Почти все представленные к этой награде произведения значительно отличаются от работ таких авторов. Молодежь нащупывает свое, новое. Язык, широта изобразительных средств, построение сюжета, приемы повествования – с возрастом все они становятся совершеннее, качественнее… Меня порадовали эти молодые ребята, полет их мыслей и область поисков, – подчеркнул известный татарский писатель Марат Кабиров.

Литературная премия Шарифа Камала – это не только литературный конкурс, но и основа, мотивирующая молодых писателей и переводчиков прийти в литературу. Стать частью целостного литературного процесса. Для этого им нужны те, кто не только оценит и вынесет свой вердикт, но и те, кто сможет вовлечь их вместе творить, претворять в жизнь новое.

Мы надеемся, что в будущем литературная Шарифа Камала и лаборатория творчества, воссозданная в рамках премии, станет полнокровной литературной школой для пишущей молодежи и переводчиков. Школой наставничества и сотрудничества. Будем развиваться в этом направлении. На днях мы запустим онлайн и офлайн «Школу наставников». Следите за работой нашей лаборатории онлайн на платформах Инстаграм, ВК, Ютуб-канал.

«Отрадно, что есть способ приобщить детей к литературе, побудить их читать, писать. Если на перевод поступило более 30 работ, значит, за 1 месяц как минимум 30 человек прочитали книгу Шарифа Камала, познакомились с его жизнью, биографией, эпохой», – поделились эксперты.

По итогам конкурса вручение премий победителям состоится в январе в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги). Циклы мероприятий, посвященных премии Шарифа Камала продолжатся в январе-феврале и завершатся в день его рождения – 27 февраля. В числе мероприятий, посвященных классику татарской литературы, будут: круглые столы, встречи с родными, знакомство с авторами, претендующими на премию, продвижение молодых авторов (видеопортфолио, литературные читки), мастер-классы, вебинары.

Дата и время вручения премии победителям будет объявлено отдельно в конце декабря. Знакомство с участниками начнется с января 2021 г.

tatmuseum.ru