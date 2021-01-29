Объявлены сроки проведения XXI фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане стартует XXI ежегодный открытый молодежный телевизионный фестиваль эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». В этом году большое фестивальное движение, которое проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвящено Году родных языков и народного единства.

Зональные этапы фестиваля пройдут: с 22 февраля по 12 марта в Казани; 26-28 февраля – в Бавлах, 2-3 марта – в Заинске; 6-7 марта в Актаныше; 9-10 марта в Н.Челнах; 13-14 марта – в Черемшане; 16-18 марта в с. Шапшы Высокогорского района; 20-21 марта – в Рыбной Слободе; 24-25 марта – в Апастово; 27-28 марта в Зеленодольске.

К традиционным географическим зонам, где проводятся отборочные туры, в этом году добавятся Бавлы, Рыбная Слобода и Апастово, сообщили в оргкомитете фестивального движения.

«Мы с большой радостью восприняли новость о том, что этот год объявлен Годом родных языков и народного единства. Это значимо не только для Татарстана, но и в целом для страны. На нашем фестивале «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно выступают талантливые дети, которые в своих номерах отражают многообразие и красоту разных культур. Именно народная культура способна, как природный родник, очистить душу и подарить людям свет», — отметил генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Конкурсанты продемонстрируют свои таланты в следующих номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни», «Лучший видеоклип».

Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» планируется провести в КСК КФУ УНИКС 17-21 апреля. Гала-концерт состоится 22 апреля. Заключительный гала-концерт, где станут известны имена обладателей Гран-при фестиваля, состоится 29 апреля в КРК «Пирамида».

Традиционно, на гала-концерте фестиваля будут вручены награды за первые места и Гран-при, а также почетные звания и государственные награды лучшим педагогам, государственные стипендии от Президента Татарстана Рустама Минниханова и премии педагогам от компании «Татнефть».

Молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык» является частью крупного фестивального движения в области современного эстрадного искусства. Он проводится с целью сохранения, защиты и сбережения культурного кода, духовно-моральных, современных культурных ценностей многонационального народа, проживающего на территории Татарстана и в целом России, закрепления культурного лидерства России, укрепления ее авторитета, сохранения целостности государства и национального суверенитета.

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