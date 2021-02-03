Объявляется конкурс среди маленьких нижегородских татар

Впервые в Нижегородской области организуется конкурс среди детей 5-6 лет «Татар кызы» — «Татар малае» (татарская девочка и татарский мальчик).

Целью конкурса является повышение интереса подрастающего поколения к историко-культурному наследию предков, приобретение участницами конкурса новых знаний, навыков, формирование осознанного отношения к семье, семейным ценностям, традиционному семейному укладу, поощрение развития творческих возможностей детей, приобщение к народным традициям, раскрывающим многообразие национальной культуры.

Заявки на участие как от коллективов, так и отдельных семей можно подать по адресу [email protected] Контактные номера для связи и более подробной информации указаны ниже. Положение конкурса прилагается.

Финал конкурса планируется 12 марта в Доме культуры с. Кочко-Пожарки Сергачского района. Программа праздника будет представлена позже.

Организаторами конкурса выступают:

— ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области»

— Межрайонная организация женщин-татарок «Ак калфак»

— Областная газета «Туган як».

nizgar.ru