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Объявляется набор абитуриентов на театральный факультет для Уфимского государственного татарского театра «Нур»

Объявляется набор абитуриентов на театральный факультет для Уфимского государственного татарского театра «Нур»

в Новости, Слайдер, Образование, Соотечественники, 26.01.2021 0 2

27 января в 12:00 (по мск) состоится онлайн пресс-конференция на платформе Zoom на тему: «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова объявляет набор абитуриентов на театральный факультет для Уфимского государственного татарского театра «Нур».

Приглашаем принять участие и подключиться по данной ссылке: https://us05web.zoom.us/j/84507010015?pwd=RXplTGloak4..
Идентификатор конференции: 845 0701 0015
Код доступа: eL9GCd

Организаторы конференции: Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, Уфимский государственный татарский театр «Нур».

Спикеры конференции:

Тансулпан Дагиевна Бабичева – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера УГИИ им. З. Исмагилова, профессор, народная артистка РФ и РБ, лауреат Госпремии РБ им. С.Юлаева;

Алсу Афгановна Хасбиуллина – проректор по учебной и воспитательной работе УГИИ им З. Исмагилова.

Дамир Аллабердин — помощник проректора по учебной и воспитательной работе, ответственный секретарь приёмной комиссии УГИИ им. З. Исмагилова;

Фирзат Фаридович Габидуллин – директор Уфимского государственного татарского театра «Нур», Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан;

Азат Надирович Зиганшин – главный режиссер Уфимского татарского государственного театра «Нур», народный артист Республики Башкортостан, лауреат молодежной премии Республики Башкортостан им. Ш. Бабича

Модератор конференции: руководитель отдела по связям с общественностью Гульшат Сафина.

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