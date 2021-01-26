Объявляется набор абитуриентов на театральный факультет для Уфимского государственного татарского театра «Нур»

27 января в 12:00 (по мск) состоится онлайн пресс-конференция на платформе Zoom на тему: «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова объявляет набор абитуриентов на театральный факультет для Уфимского государственного татарского театра «Нур».
Приглашаем принять участие и подключиться по данной ссылке: https://us05web.zoom.us/j/84507010015?pwd=RXplTGloak4..
Идентификатор конференции: 845 0701 0015
Код доступа: eL9GCd
Организаторы конференции: Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, Уфимский государственный татарский театр «Нур».
Спикеры конференции:
Тансулпан Дагиевна Бабичева – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера УГИИ им. З. Исмагилова, профессор, народная артистка РФ и РБ, лауреат Госпремии РБ им. С.Юлаева;
Алсу Афгановна Хасбиуллина – проректор по учебной и воспитательной работе УГИИ им З. Исмагилова.
Дамир Аллабердин — помощник проректора по учебной и воспитательной работе, ответственный секретарь приёмной комиссии УГИИ им. З. Исмагилова;
Фирзат Фаридович Габидуллин – директор Уфимского государственного татарского театра «Нур», Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан;
Азат Надирович Зиганшин – главный режиссер Уфимского татарского государственного театра «Нур», народный артист Республики Башкортостан, лауреат молодежной премии Республики Башкортостан им. Ш. Бабича
Модератор конференции: руководитель отдела по связям с общественностью Гульшат Сафина.