Объявляется прием заявок на соискание грантов Правительства Республики Татарстан

C 15 января по 13 февраля 2021 года в Министерстве культуры Республики Татарстан осуществляется прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих этнокультурные проекты (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2015 № 328 «О предоставлении государственной поддержки общественным организациям в регионах Российской Федерации, реализующим этнокультурные проекты».

Гранты предоставляются общественным организациям на конкурсной основе в целях реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан.

К участию в конкурсе допускаются общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность не менее одного года, основной целью деятельности которых в соответствии с их уставами является осуществление социальных, информационных, культурных, образовательных, научных функций по пропаганде культурного наследия татарского народа, языка, истории и по формированию этнической идентичности татарской культуры у будущих поколений, соответствующие на дату подачи заявки следующим требованиям:

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не являются получателями средств из бюджета Республики Татарстан в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Татарстан, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;

не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Конкурсные заявки принимаются в бумажном виде по адресу: 420015, г. Казань, ул.Пушкина, д. 66/33, каб. 113 с 9:00 до 18:00 (с 12:00 до 13:00 обеденный перерыв). Контактное лицо: Инсапова Гузель Мансуровна, тел. 8 (843) 264-75-14, g.insapova@tatar.ru.

Подробная информация о проведении конкурса, а также формы документов доступны по ссылке: https://mincult.tatarstan.ru/konkurs-na-poluchenie-grantov-ministerstva.htm

mincult.tatarstan.ru