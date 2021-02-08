Объявляется прием заявок на XVII Казанский кинофестиваль мусульманского кино

Cтартовал прием заявок на XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Сбор заявок продлится до 1 июня 2021 года. Срок проведения фестиваля – с 5 по 10 сентября 2021 года. Кинофорум пройдет при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

Отборочная комиссия закончит свою работу к началу июля, после чего будет обнародована конкурсная программа.

Принятые отборочной комиссией фильмы войдут в основную конкурсную афишу фестиваля-2021. Помимо конкурсной программы зрителей ожидает обширная внеконкурсная и параллельная программы. Внеконкурсная программа представляет зрителям лучшие образцы российского игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические программы.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, круглые столы, пресс-конференции, инвестиционно-презентационная площадка для кинофестивалей — партнеров, деловая площадка и другие мероприятия.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан.

За время существования фестиваль приобрел статус престижного форума кинематографистов, стал неотъемлемым атрибутом культурной жизни Казани, мероприятием, способствующим укреплению имиджа Казани как культурной столицы.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

Официальный сайт кинофестиваля http://kazan-mfmk.com/

mincult.tatarstan.ru