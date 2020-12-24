Оперная певица Марьям Фаттахова — победитель XVI конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей»

Оперная певица Марьям Фаттахова стала победителем XVI республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей», а также Всероссийской программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

Она автор разработки программно-аппаратного комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями голосо-речевой функции. Проект, создаваемый в Лаборатории методов медицинской физики ФИЦ КазНЦ РАН, показал свою перспективность в реабилитации голосов певцов, преподавателей вузов, учителей школ, пациентов после оперативных вмешательств, а также в качестве продукта для коммерциализации и внедрения в медицинские кабинеты, школы, консерватории, учебные учреждения и промышленные предприятия.

Данные конкурсы проводятся ежегодно и нацелены на стимулирование инновационной научно-исследовательской деятельности, привлечение молодежи к техническому творчеству, выявление и поддержку интеллектуального потенциала Республики Татарстан и России.

Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» учреждён «Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан» совместно с Академией наук Республики Татарстан и Министерством образования и науки Республики Татарстан. За время проведения в Конкурсе приняло участие более 23 тысяч человек.

В 2020 году в Экспертный совет поступило 1934 заявки из Татарстана и 22 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. Конкурс «УМНИК» в Республике Татарстан проводится инновационно-производственным Технопарком «Идея» — представителем Фонда содействия инновациям.

Марьям Фаттахова – одна из наиболее ярких певиц своего поколения и по данным отбора на крупнейшие международные конкурсы в 2016-2017 гг. входила в число лучших молодых оперных певцов планеты. Марьям сотрудничала с такими оперными театрами и фестивалями как Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Приморская сцена Мариинского театра, Фестиваль Junger Künstler в г. Байрейт, Фестиваль Kammeroper am Schloss Rheinsberg, Германия. Дважды стипендиат Правительства Москвы и Президента Республики Татарстан.

Марьям активно сотрудничает с Полномочным представительством Республики Татарстан в РФ.

На фото (слева направо): Ибрагимов Олег Евгеньевич — генеральный директор Инновационно-производственного технопарка «Идея», Фаттахова Марьям, Никконен Альбина Ивановна — Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования, Гладких Игорь Владимирович — директор Российской венчурной ярмарки.

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