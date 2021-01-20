Орекст LA PRIMAVERA открывает новый сезон программы «Звезды из завтра»

За семь лет в программе «Звёзды из Завтра» приняли участие около 2000 юных татарстанцев, занимающихся академической и народной музыкой. 20 января, в начале нового года первый гала-концерт традиционно стартует в Казани. Для участия в нем приглашены воспитанники музыкальных школ Казани, Зеленодольска, Лаишева, Высокой Горы, Кукмора, Балтасей, Камского Устья, Арска. Все они прошли прослушивание и выдержали большой конкурс.

«Прослушивание участников я провожу лично и только в очном формате. С каждым годом желающих попасть в программу «Звёзд» становится больше. А в 2019 году программа получила статус республиканской и проводится при поддержке президента Татарстана и министерства культуры РТ», — рассказал художественный руководитель программы и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

В феврале он проведет прослушивание в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Буинске. Лучшие будут приглашены в программу гала-концертов. Все выступления детей пройдут в сопровождении оркестра La Primavera.

«Программа призвана поддержать юных музыкантов и их педагогов, дать им стимул развиваться, совершенствоваться и добиваться побед в сфере академической музыки. Мы даем им шанс выйти на большую сцену в сопровождении оркестра. А затем обязательно следим за их успехами», — отметил руководитель проекта.

Участники программы «Звёзды из Завтра» были приглашены в телевизионные проекты «Синяя птица», «Лучше всех», на фестиваль «Добрая волна», приняли участие в Дельфийских играх, стали стипендиатами фонда «Новые имена», международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, были рекомендованы к поступлению в музыкальные колледжи Татарстана.

Завершится программа 14 мая большим концертом в Казани с участием финалистов со всего Татарстана.