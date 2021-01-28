Откроется передвижная выставка музей-квартиры Мусы Джалиля «Прерванная песня»

«Прерванная песня» – передвижная выставка музей-квартиры Мусы Джалиля – пройдёт в музее классика белорусской литературы, народного поэта БССР Янки Купалы в селе Печищи со 2-го февраля по 1-е марта.

История жизни знакового для республики поэта, Героя Советского Союза, Лауреата Ленинской премии, будет доступна для всех желающих.

Эта выставка неслучайно из года в год проходит в музее Янки Купалы: двух великих творцов, которые даже не были знакомы друг с другом, объединяет многое. Свои самые сильные произведения, способные зажечь сердца людей, воспевающие подвиг и мужество народа, Муса Джалиль и Янки Купала писали в одно время – во время Великой Отечественной Войны, и оба не дожили до Великой Победы. Их творчество стало действенным орудием в борьбе с врагом тогда, а их судьбы в наши дни – это яркий пример патриотизма, смелости и отваги, честности и силы духа.

В рамках выставки пройдут два необычных урока для школьников. Урок патриотического воспитания «Два поэта – две судьбы», рассказывающий о судьбах и творчестве литераторов во время ВОВ и урок «Перо поэта как голос народа».

Ход второго урока наметит видео-презентация воспоминаний дочери Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевны. 8 лет назад она лично посетила музей Янки Купалы в селе Печищи. А также посетители смогут поближе познакомиться со стихами Мусы Джалиля и Янки Купалы.

tatmuseum.ru