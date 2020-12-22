Открылась выставка «Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова»

22 декабря Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в открытии выставки «Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова». Постпред РТ выступил с приветственным словом и вручил Благодарственные письма МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» и Альфриду Шаймарданову. Выставка является совместным проектом города Казани и города Екатеринбург.

Об Альфриде Шаймарданове — «Казанском Пиросмани», живом классике наивного искусства давно говорит не только вся Москва, благодаря международным фестивалям наивного искусства и внушительному числу персональных выставок за рубежом известен он и за пределами России.

Живопись Шаймарданова, действительно, мало кого оставляет равнодушным: яркая цветовая палитра, филигранность технического мастерства, непринужденный ориентализм, очаровательные персонажи и загадки-аллегории в остроумных сюжетах, требующие внимательной расшифровки смысла произведения — изумляют даже искушенного зрителя, заставляя задаваться вопросом: «Можно ли считать такого художника наивным?». Безусловно, трудно назвать примитивным содержание его творчества, затрагивающее вечные темы человечества, вовлекающее пласты разных культур, а также виртуозное жонглирование историческими событиями и выдумкой, реальными фигурами и фантазией придающий произведению характер интеллектуального ребуса.

Несмотря на то, что Шаймарданов самостоятельно постигал основы живописи, его нельзя упрекнуть в бедности живописной техники. Кроме того, любители наивного искусства обнаружат и ловкое цитирование мировых классиков наивного искусства — Анри Руссо, Нико Пиросмани и Ивана Генералича.

Мир, который создает Альфрид Шаймарданов — это место, где сказка смешивается с реальностью, а история с современностью, мир захватывающий своим великолепием и богатством, который лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

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